Маловідома одеська компанія KTL Ukraine виявилася в епіцентрі скандалу. Як з'ясували журналісти розслідувального проекту "Bihus.info", саме KTL фігурує на скандальних плівках за участю рідного брата глави Офісу президента - Дениса Єрмака. Згідно з тим, що відбувається на відео, Єрмак-молодший за хабар в 300 тисяч доларів розробив план заподіяння шкоди - ТІС і MAERSK в інтересах KTL, яка є дочірньою компанією турецької Kinay Group. Про це повідомляє видання "Репортер".

Судячи з відео, які стали надбанням журналістів, у Дениса Єрмака (рідного брата глави адміністрації президента Андрія Єрмака) був чіткий покроковий план, як перешкоджати роботі найбільшого приватного порту ТІС і датської контейнерної лінії MAERSK. З прихованої зйомки в розслідуванні журналіста Бігус чітко випливає, що за 300 000 доларів Денис Єрмак готувався за допомогою адмінресурсу гальмувати діяльність Тіс ​​і Майєрск через створення штучних проблем в органах влади різних рівнів - Кабмін, парламент, Антимонопольний комітет. До жовтня 2019 року Денис Єрмак був штатним співробітником і отримував зарплату в компанії KTL.

СЕО компанії "KTL Ukraine" підтвердив цю інформацію, сказавши, що ще зовсім недавно Денис Єрмак був співробітником компанії і що до них в офіс дійсно приїжджав представник Єрмака Володимир Лебедєв, відображений на відео. Однак те, що вони спільно координували плани по шкідництву ТІС і Maersk - заперечував. Проте на записі чітко видно і чутно, як Денис Єрмак інструктує Лебедєва з приводу непривабливих цілей відвідування офісу KTL Ukraine і дає контакти акціонера KTL Кузьміна і гендиректора одеської компанії Ігоря Хохлова.

Люди, особисто знають обох фігурантів підтверджують, що голоси належать Єрмаку і Лебедєву.

Так хто ж такі ці таємничі одесити з турецьким корінням і чи були у них причини затримувати розвиток світового лідера контейнерних перевезень, датської компанії MAERSK і лідера портової індустрії України компанії ТІС?

Згідно з інформацією із товариства експедиторів, з'ясувалося, що за останні два роки з декількох великих клієнтів у компанії KTL залишився тільки один - компанія "Миронівський Хлібопродукт" Юрія Косюка. KTL надавала для МХП посередницькі послуги на замовлення автотранспорту та оформлення експедиторських документів, МХП забезпечував понад 90% прибутку KTL.

Як стверджують опитані учасники ринку, у KTL дійсно є конкурентні причини перешкоджати діяльності лінії Майєрск і порту ТІС. Адже саме контейнерні поїзди Тіс і проект рефрижераторного складу ТІС-Майєрск поступово приводили до того, щоб необхідність в послугах KTL у Миронівського Хлібопродукту відпала.

У минулому році компанія Миронівський хлібопродукт вже почала безпосередньо отримувати фрахтові ставки у контейнерних ліній, усунувши з фінансового ланцюжка KTL і залишивши їм тільки перевезення наземним автотранспортом і залізницею.

Наступний крок МХП полягав в подальшому здешевленні логістики шляхом будівництва на території ТІС складу спільно з датською лінією Майєрск, який планувалося з'єднати з фабрикою МХП в Ладижині сервісом контейнерних поїздів, яким оперує Тіс.

Такий розвиток подій означав би для KTL втрату 90% прибутку, тому компанія пішла ва-банк, намагаючись пригальмувати розвиток ТІС і Майєрск за допомогою адміністративних важелів.

Варто зазначити, що до "касетного скандалу" KTL була відома на ринку, як професійна команда, яка зуміла створити прибутковий бізнес за рахунок висококласного сервісу та особистих зв'язків в керівництві МХП. До того, як вона потрапила в "касетний скандал", її охоче кредитували банки Схід, Південний і МТБ, а автоперевізники охоче надавали їй відстрочки платежів. Учасники ринку прогнозують, що участь в такому скандалі національного масштабу боляче вдарить по репутації компанії KTL і позбавить її майбутнього.

Світова практика показує, що компанії, які стали фігурантами гучних корупційних скандалів, автоматично перестають проходити комплаенс в великих транснаціональних і українських компаніях. З огляду на, що на сьогодні оприлюднена тільки частина записів Єрмака, не виключено, що спливуть нові подробиці про плани KTL щодо усунення конкурентів. Крім цього, Тис і Майєрск напевно не залишать без наслідків недружні дії KTL.