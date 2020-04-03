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03 квітня 2020, пʼятниця, 18:16 136
Економіка 2020-04-03T18:24:01+03:00
Українські Новини
ДМЗ планує ініціювати режим санації

ДМЗ планує ініціювати режим санації

Петро Стуженко
ДМЗ, DCH Group, Дніпровський металургійний завод, санація, Віталій Баш
Дніпровський металургійний завод (ДМЗ). Фото з відкритих джерел
Дніпровський металургійний завод (ДМЗ). Фото з відкритих джерел

Дніпровський металургійний завод (ДМЗ) 16 квітня проведе щорічні збори акціонерів. Одним з питань на порядку є введення режиму санації на підприємстві.

Про це повідомив медіа-портал GMK Center.

"Попри на складну економічну ситуацію на підприємстві та в ГМК, світову фінансову кризу, Дніпровський металургійний завод постійно працює над скороченням собівартості продукції, впроваджує енергозберігаючі проекти, – наголосив Віталій Баш, генеральний директор ДМЗ. – Режим санації дасть змогу під новим кутом подивитися на всі виробничі процеси, оптимізувати їх і вийти на стабільне зростання всіх показників. А також повернутися до питання відновлення виробництва".

Режим санації спрямований на оздоровлення фінансового стану підприємства, реструктуризацію боргових зобов’язань, що виникли внаслідок світової економічної кризи й несприятливої ​​кон’юнктури ринку.

Дніпровський метзавод частково зупинив основні цехи наприкінці 2019 року для здійснення капітальних і поточних ремонтів з подальшим плановим запуском.

"Кризова ситуація на світових ринках, викликана коронавірусом COVID-19, ставить нові виклики перед заводом. Режим санації – це можливість переоцінки та зміни стратегічних перспектив управління підприємством. У результаті виходить вихід з кризової ситуації та перехід на траєкторію подальшого розвитку", – наголошується у повідомленні прес-служби підприємства.

За підсумками 2019 року ДМЗ скоротив виробництво прокату на 43% порівняно з попереднім роком – до 449 тис. тон.

Дніпровський металургійний завод – металургійне підприємство повного циклу, входить до групи DCH. Виробляє напівфабрикати й фасонний прокат: швелер, кутник, рейки.

Основна продукція – квадратна заготовка (поставляється до Туреччини та Єгипту), швелер, який має широку географію експорту (країни Європи, Азії, Африки), а також чавун, який експортується переважно до Туреччини.

Більше новин про: ДМЗ DCH Group Дніпровський металургійний завод санація Віталій Баш

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