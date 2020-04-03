Дмитро Марунич: Порошенко пішов, а рейдерство храмів триває

Блоггер Дмитро Марунич розповів про ситуацію з рейдерством храмів.

Пока всех в стране волнует выживание в условиях эпидемии коронавируса, сторонники ПЦУ, воспользовавшись карантином, 1 апреля проникли в храм Рождества Христового в Одессе. Противостояние ПЦУ и УПЦ в этом храме продолжается более года: летом сторонники новой церкви применили против прихожан УПЦ газ, в марте этого года выясняли отношения с кулаками прямо в храме, теперь выбили дверь и захватили здание. Но разбой с разрешения власти Порошенко и разбой во время мировой пандемии, когда оставленные без доступа к медицинским услугам украинцы борются за выживание – это два разных по уровню цинизма преступления. Второе сопоставимо, пожалуй, с мародерством в условиях войны. И это происходит на фоне стоического молчания местных правоохранителей и властей, не спешащих устанавливать законность и призывать ПЦУ к порядку.

Казалось бы, история с активным содействием власти одной отдельной конфессии – Православной церкви Украины должна была подойти к концу с окончание президентской каденции Петра Порошенко. Искусственно созданная усилиями вначале президента Виктора Ющенко, а потом Петра Порошенко Православная церковь Украины потерпела крах как политический проект - создать политическое православие в Украине не получилось в силу ее отличий от России. Часть общин, разными полузаконными способами перерегистрированных с УПЦ в ПЦУ, вернулись в лоно УПЦ, часть доказали или продолжают доказывать в судах незаконность такой перерегистрации. Между тем, сами суды, поставленные в тупик неопределенностью позиции нынешней власти, не торопятся закрывать дела как по сфальсифицированных перерегистрациях, так и по захватам храмов – ведь антицерковные законы, принятые прошлой властью по указке Петра Порошенко, продолжают действовать и фактически легализуют эти преступления – и незаконную перерегистрацию храмов, и рейдерство. Дел, выигранных общинами УПЦ, пытающимися защитить свое право на построенные за свои же деньги храм, к сожалению, пока единицы. Местные власти остались в том же кадровом составе, что и при прошлой власти, и пока не до конца переориентировались на новую власть и не могут осознать тот факт, что открытого давления в пользу ПЦУ центр больше не оказывает. Впрочем, он и не наказывает местные власти за перегибы на местах.

Захват культовых сооружений УПЦ начался еще в 2014-м. С тех пор каноническая церковь лишилась до полусотни храмов, только в одной Тернопольской области -- 25. Новая волна захватов пришлась на 2019 год, накануне или сразу после получения от Константинопольского патриархата томоса об автокефалии. Полиция безмолвствовала и бездействовала. Ударной силой «церкви единства и примирения» стали активисты «Правого сектора», поощряемые морально, а еще больше материально. Прихожане, зачищавшие свои храмы, получали разбитые головы и ссадины. Так, в селе Гнездичное на Тернопольщине молодые люди с красно-черными нашивками выкинули из храма прихожан, а годом ранее покалечили его настоятеля. Год назад, в Прощенное воскресенье 2019 года в селе Барановка Житомирской области активисты ПЦУ избивали и душили верующих, в монахинь, прибывших из соседнего монастыря, бросали яйца, а наперсный священнический крест втоптали в землю.

Но, к сожалению, захваты продолжились и после смены власти в Украине. В ночь со 2 на 3 января 2020 года, приверженцы ПЦУ жестоко избили верующих УПЦ в селе Маща Ровенской области. 6 января этого года - совершили попытку рейдерского захвата храма в Ивано-Франковской области. 11 марта, не дожидаясь решения суда, сторонники ПЦУ срезали замки на церкви в селе Будераж Ровенской области и захватили храм. Прибегнув к хитрости, захваченный в 2019 году храм в селе Ясеновка Волынской области раскольники начали оформлять задним числом как собственное строительство. При этом община в новую церковь не перешла. Осталась верна УПЦ и община села Малая Любаша Ровенской области, которая уже год правит службы в доме священника – отца Алексея. Под открытым небом, у церковных ворот, собираются на службу прихожане села Сусваль Волынской области. Они потеряли доступ к своему храму 29 февраля 2020 года. К сожалению, такими примерами пестрят новостийные ленты и центральных, и местных СМИ. Захват храмов и религиозные конфликты после получения томоса стали реальностью нашей жизни. Социальный конфликт, порожденный властью Порошенко, не исчерпан, он продолжается. Возможно, команде Владимира Зеленского стоит обратить на него пристальное внимание, особенно в регионах? Ведь, брошенный на самотек, он может привести к печальным последствиям.

Люди ждут от новой властной команды не помощи в том, чтобы отобрать свои храмы назад силой, а справедливости, обещанного во время двух избирательных кампаний равенства перед законом. Ведь в условиях крайней бедности, в которой выживает украинский народ, особенно в глубинке, церковь и обнадеживающее слово священника – это, часто, единственное, что у них осталось.