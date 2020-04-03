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03 квітня 2020, пʼятниця, 16:28 17
Судова влада 2020-04-03T18:01:08+03:00
Українські Новини
Справу одіозного Костянтина Кулика закрив прокурор САП, який допомагав Гладковському та Микитасю, – ЗМІ

Справу одіозного Костянтина Кулика закрив прокурор САП, який допомагав Гладковському та Микитасю, – ЗМІ

Петро Стуженко
Максим Грищук, САП, Вищий антикорупційний суд, Незаконне збагачення, Костянтин Кулик
Костянтин Кулик. Фото: nabu.gov.ua
Костянтин Кулик. Фото: nabu.gov.ua

2 квітня Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження щодо обвинувачення колишнього військового прокурора сил антитерористичної операції (АТО) Костянтина Кулика в незаконному збагаченні. Подав клопотання про закриття справи перший заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук.

Про це йдеться у розслідуванні видання РБК-Україна "Не винен: чому ВАКС закрив справу проти прокурора Кулика".

Видання підкреслило, що у закритті справи щодо одіозного прокурора активно допомагала САП, яка в 2016 році і пред'явила звинувачення.

"Примітно, що про закриття кримінальної справи клопотав перший заступник керівника САП Максим Грищук, який в 2016 році пред'явив звинувачення Кулику, вимагаючи домашнього арешту на час розслідування. Саме прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури спільно з детективами Національного антикорупційного бюро України вручали в 2016 році обвинувальний акт військовому прокурору сил антитерористичної операції Костянтину Кулику. Його обвинувачували у скоєнні злочину, що передбачений ч. 2 ст. 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення)", - йдеться у розслідуванні.

Видання зазначило, що Максим Грищук вже був помічений у скандальних "порятунки корупціонерів" від відповідальності. Так, у квітні 2019 року директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявив, що особисто перший заступник керівника САП Максим Грищук давав вказівку не писати прізвище Олега Гладковського в процесуальних документах, що подаються до суду у справі про розкрадання в "оборонці". Пізніше Грищук давав дозвіл на виліт за межі країни забудовника та колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного у заволодінні майном Нацгвардії вартістю понад 81 млн гривень. Микитась скаржився на здоров'я і просив дозволити йому лікуватися в Лондоні. Заступник керівника САП дозволив йому залишити країну з 20 по 24 січня.

Політичний експерт Володимир Цибулько стверджує, що Кулик є членом так званого "клубу спонсорів" нинішньої влади, тому цілком ймовірно, що через півроку колишній прокурор зможе додати до свого стану ще кілька мільйонів компенсації та повернеться працювати в правоохоронні органи.

"Однак, розгляд справи про його незаконне збагачення - створює викривлену картину західним партнерам, які ще півроку тому вірили, що інститути влади, особливо антикорупційні - можуть бути відокремлені від груп впливу та працювати на користь держави", - додав експерт.

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