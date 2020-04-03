Дружина нового міністра охорони здоров’я Степанова у день його призначення зареєструвала медфірму

30 березня дружина міністра охорони здоров’я Максима Степанова Наталія зареєструвала нове підприємство, яке здійснюватиме діяльність у медичній галузі.

Про це повідомило інтернет-видання "Високий замок", посилаючись на дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об’єднань Міністерства юстиції України.

Саме 30 березня Верховна Рада Украіни проголосувала за призначення Максима Степанова на посаду очільника Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Бестздрав" зі статутним капіталом 1,5 млн гривень зареєстроване в селищі Авангард Одеської області. Нагадаємо, у 2017-2019 роках Степанов був головою Одеської обласної державної держадміністрації.

Одноосібною власницею ТОВ "Бестздрав" відповідно до даних реєстру є Степанова Наталя Михайлівна. Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД), зазначених у реєстрі, фірма Степанової планує займатися діяльністю лікарняних закладів, загальною та спеціалізованою медичною практикою, а також роздрібною торгівлею медичними товарами, тощо.

Директором ТОВ "Бестздрав" відповідно до реєстру є Олег Закорчемний - зять колишнього міністра охорони здоров’я України Юрія Спіженка.

Українська журналістка та громадська діячка Зоя Казанжи на своїй сторінці у мережі Facebook заявила, що реєстрація підприємства, яке буде торгувати медичними засобами, у день призначення Степанова профільним міністром, є неетичною та містить конфлікт інтересів. Адже міністр Степанов в розпал епідемії коронавірусу буде розпоряджатися бюджетними коштами у великих розмірах.

"Красиво, правда ж? Конфлікт інтересів? Ні, не чули? Не пристойно? Ні, не чули. Не етично? Ні, не чули. Я ж казала, що державні фінанси в "надійних" руках. Добре, що зараз в державі спрощені процедури закупівель і право вибору постачальників теж набагато легше. Чому б не скористатися талановитим медичним бізнесюкам?" - написала Казанжи.

Нагадаємо, 17 березня Рада ухвалила закон про запобігання виникнення і поширення коронавірусу в країні. Закон, зокрема, передбачає звільнення від сплати мита та ПДВ лікарських засобів, призначених для боротьби з коронавірусом. Закупівля товарів і послуг, необхідних для боротьби з коронавірусом, відбуватиметься у скороченому режимі до 1 дня.

За підрахунками фахівців, лікування одного пацієнта з коронавірусною інфекцією може коштувати для бюджету від 5 до 100 тис. гривень в залежності від ускладнень.

Пандемія коронавірусу у світі спричинила різке зростання попиту на медичне обладнання, лікарські засоби, товари гігієнічного та санітарного призначення. Приміром, у США попит на санітайзери (антисептики для рук) зріс на 1400%. Компаніі, які займаються продажем медзасобів, на тлі глобальної економічної рецесії отримали суттєве зростання прибутків.

Уряд України вже виділив безпосередньо на закупівлю засобів захисту, медпрепаратів та ліків 350 млн гривень. Кабінет Міністрів готує зміни до державного бюджету, де на подолання епідемії планують закласти мільярди гривень.