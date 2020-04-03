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  • Очільник ДПС Верланов заявив про збільшення сальдо ПДВ на 64% порівняно з 2019 роком
03 квітня 2020, пʼятниця, 14:19 360
Економіка 2020-04-03T14:46:08+03:00
Українські Новини
Очільник ДПС Верланов заявив про збільшення сальдо ПДВ на 64% порівняно з 2019 роком

Очільник ДПС Верланов заявив про збільшення сальдо ПДВ на 64% порівняно з 2019 роком

Тетяна Зотова
Бюджет, ДПСУ, податки, ПДВ, Верланов
Сергій Верланов Фото: ДПС
Сергій Верланов Фото: ДПС

У першому кварталі 2020 року сальдо ПДВ майже на 64% більше, ніж за відповідний період минулого року. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив голова Державної податкової служби України Сергій Верланов.

“Завдання Мінфіну на І квартал із ПДВ виконано на 101,7%. Мало хто вірив, що це можливо в сучасних умовах, але, як кажуть у футболі, рахунок на табло. Цей результат краще за будь-які слова говорить, чи ефективною була наша боротьба зі "скрутками" та іншими мінімізаційними схемами”, - зазначив очільник ДПС.

Він також зазначив, що в умовах сповільнення економіки податкова все одно фіксує збільшення надходжень від ПДВ.

“База оподаткування з минулого року знизилась на 1,4%, а суми до сплати зросли на 6,5%. У першому кварталі сальдо ПДВ майже на 64% більше, ніж минулого року. Отак виглядає реальна боротьба з тіньовими схемами!”, - підсумував Сергій Верланов.

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