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03 квітня 2020, пʼятниця, 13:44 144
Фінанси 2020-04-03T14:30:03+03:00
Українські Новини
Рівненська область виконала бюджет за рахунок легалізації "тіньового" бізнесу, – голова ОДА

Рівненська область виконала бюджет за рахунок легалізації "тіньового" бізнесу, – голова ОДА

Петро Стуженко
Віталій Коваль, Рівненська ОДА, обласний бюджет
Віталій Коваль. Фото: radiotrek.rv.ua
Віталій Коваль. Фото: radiotrek.rv.ua

Станом на 1 квітня Рівненщина виконала обласний бюджет на 107,6%. За 3 місяці доходи місцевих бюджетів зросли на 207,8 млн гривень. Це на 17,7% більше, ніж у січні-березні минулого року. Таким чином доходи склали майже 1,4 млрд гривень.

Про це повідомив кореспондент Українських Новин.

"Збільшення надходжень свідчить про те, що роботодавці почули нас і почали легалізувати своїх працівників. З початку року офіційно почали працювати майже 14 тис. осіб. Завдяки цьому податки на доходи фізичних осіб виросли на 17,6%", - сказав голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Загалом, найбільше доходів надійшло до місцевих бюджетів об'єднаних громад області. Їхні надходження збільшилися майже на чверть. Поповнюють свої скарбниці з позитивною динамікою і міста обласного значення. Дещо нижчий показник наповнення районних бюджетів.

Незаконний бізнес також почав виходити з "тіні", реєструватися і платити податки, зокрема, нелегальні АЗС та пилорами. У результаті такої роботи в область надійшло майже 42 млн гривень акцизного податку. А сплата єдиного податку в цілому виросла на 10,9%.

"Ми докладаємо усіх можливих зусиль, аби за непростих економічних обставин Рівненщина продовжувала розвиватися. Додаткові надходження до місцевих бюджетів - це реалізація соціальних програм, будівництво запланованих об'єктів. Також це додаткові фінансові можливості для міст та районів в умовах протидії коронавірусу", - зазначив Віталій Коваль.

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