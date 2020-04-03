Рівненська область виконала бюджет за рахунок легалізації "тіньового" бізнесу, – голова ОДА

Станом на 1 квітня Рівненщина виконала обласний бюджет на 107,6%. За 3 місяці доходи місцевих бюджетів зросли на 207,8 млн гривень. Це на 17,7% більше, ніж у січні-березні минулого року. Таким чином доходи склали майже 1,4 млрд гривень.

Про це повідомив кореспондент Українських Новин.

"Збільшення надходжень свідчить про те, що роботодавці почули нас і почали легалізувати своїх працівників. З початку року офіційно почали працювати майже 14 тис. осіб. Завдяки цьому податки на доходи фізичних осіб виросли на 17,6%", - сказав голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Загалом, найбільше доходів надійшло до місцевих бюджетів об'єднаних громад області. Їхні надходження збільшилися майже на чверть. Поповнюють свої скарбниці з позитивною динамікою і міста обласного значення. Дещо нижчий показник наповнення районних бюджетів.

Незаконний бізнес також почав виходити з "тіні", реєструватися і платити податки, зокрема, нелегальні АЗС та пилорами. У результаті такої роботи в область надійшло майже 42 млн гривень акцизного податку. А сплата єдиного податку в цілому виросла на 10,9%.

"Ми докладаємо усіх можливих зусиль, аби за непростих економічних обставин Рівненщина продовжувала розвиватися. Додаткові надходження до місцевих бюджетів - це реалізація соціальних програм, будівництво запланованих об'єктів. Також це додаткові фінансові можливості для міст та районів в умовах протидії коронавірусу", - зазначив Віталій Коваль.