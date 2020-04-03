9.04.20 14:00-16:30 Відеоконференція з питань роботи підприємств водопостачання та водовідведення

9 квітня 2020 року з 14:00 до 16.30 Громадська рада при Міністерстві розвитку громад та територій України спільно з Асоціацією "Укрводоканалекологія" проводять Всеукраїнську відеоконференцію з питань особливостей роботи підприємств водопостачання та водовідведення в умовах надзвичайної ситуації "Шляхи по мінімізації кризових наслідків".

Онлайн-трансляцію відеоконференції можна буде побачити 9.04.20 з 14:00-16:30 на каналі ІА "Українські Новини": https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Долучитися до конференції, а також переглянути порядок денний можна за посиланням: https://webinarvoda.minregion.online/? utm_cource=facebook_event&fbclid=IwAR1C-clN5dY2h7H4QcCaIAsasG4zvcqxrTGV7VAvad2tRs5wOFOzXZOcwAg

Введення карантину суттєво ускладнило роботу підприємств житлово-комунальної галузі, а саме:

максимальна кількість працівників відправлена у відпустки;

організована дистанційна робота служб збуту;

призупинені планові ремонтні роботи;

мінімізовані контакти працівників, які працюють на робочих місцях;

змінений графік роботи експлуатаційного персоналу (доба через три);

проводиться дезінфекція приміщень гіпохлоритом натрію;

підприємства, які мають власне виробництво гіпохлориту надають його в розпорядження ОМС для дезінфекції місць загального користування;

доставка робітників на робочі місця виконується власним та найманим транспортом з дотриманням особливих умов перевезення;

припинено прийом громадян.

Більшість підприємств прогнозує і уже спостерігає суттєве зниження платіжної активності громадян та юридичних осіб, що неминуче призведе до падіння надходження розрахунків за реалізовані послуги.

У березні відбулося зниження реалізації наданих послуг з водопостачання та водовідведення, найближчим часом впаде на 10-15%, надходження коштів вже знизилось на 30% і продовжує падати.

Розвитку зазначеній ситуації сприяє поширення засобами масової інформації неправдивих даних про те, що КМУ дозволив не оплачувати комунальні послуги на період карантину. До того ж в кінці березня вартість електроенергії на ринку піднялась на 20%.

На даний час прогнозується дефіцит бюджету підприємств галузі водопостачання та водовідведення на суму орієнтовно 1 млрд грн на місяць. Прийняті Верховною Радою України Закони по стабілізації фінансового стану суб’єктів господарювання в частині підприємств водопостачання та водовідведення не передбачають реальних фінансових інструментів для мінімізації касових розривів та сталого функціонування підприємств.

Законопроєкт №3275 "…забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)" ще більше ускладнив роботу підприємств в правовій площині, передбачивши перенесення введення в дію Закону "Про житлово-комунальні послуги" ще на тривалий час. Для стабілізації фінансової ситуації Кабінету Міністрів України необхідно терміново внести зміни до галузевих Законів ( Закон "Про житлово-комунальні послуги", "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання") для удосконалення та спрощення процедури надання послуг.

На відеоконференції буде проведено аналіз стану галузі на сьогодні та намічені шляхи по мінімізації кризових наслідків.

У конференції приймуть участь:

Наталія Хоцянівська, директор Департаменту економіки систем життєзабезпечення Міністерства розвитку громад та територій України;

директор Департаменту економіки систем життєзабезпечення Міністерства розвитку громад та територій України; Віктор Токаренко, заступник Директора Департаменту житлової політики та систем життєзабезпечення Міністерства розвитку громад та територій України;

заступник Директора Департаменту житлової політики та систем життєзабезпечення Міністерства розвитку громад та територій України; Дмитро Новицький, президент Асоціації "Укрводоканалекологія", голова правління-генеральний директор ПрАТ "АК "Київводоканал";

президент Асоціації "Укрводоканалекологія", голова правління-генеральний директор ПрАТ "АК "Київводоканал"; Андрій Нікітін, віце-президент Асоціації "Укрводоканалекологія", директор КП "Житомирводоканал";

віце-президент Асоціації "Укрводоканалекологія", директор КП "Житомирводоканал"; Володимир Кобилянський, доцент кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, к.т.н., директор ТОВ "Науково-дослідний центр водопостачання та якості води";

доцент кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, к.т.н., директор ТОВ "Науково-дослідний центр водопостачання та якості води"; Віра Радченко, начальник управління розвитку житлово-комунального господарства Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА;

начальник управління розвитку житлово-комунального господарства Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА; Анатолій Сагач, директор КП "Міськводоканал" м. Суми;

директор КП "Міськводоканал" м. Суми; Дмитро Ванькович, директор ЛМКП "Львівводоканал", м. Львів;

директор ЛМКП "Львівводоканал", м. Львів; Модератори: Павло Міхайліді, голова Громадської ради при Міністерстві розвитку громад та територій України та Олександр Шкінь, директор української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія".

Для представників ЗМІ по закінченню конференції передбачено брифінг.

Запрошуємо до участі усіх представників комунальної галузі.