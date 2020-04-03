ОП-ЗЖ контролюватиме роботу урядової Комісії з питань виконання рішень ЄСПЛ, - Пузанов

"Влада, нарешті, зрозуміла, що рішення Європейського суду з прав людини не можна ігнорувати". Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Олександр Пузанов, коментуючи рішення Кабміну про створення Комісії з питань виконання рішень ЄСПЛ, інформує портал партії.

"Вимоги нашої партії все-таки почули. Я неодноразово пояснював: відмова українського керівництва виконувати рекомендації Венеціанської комісії та реагувати на рішення Європейського суду з прав людини призводить до того, що держава витрачає мільярди на виплату компенсацій позивачам ЄСПЛ. Тепер про це говорить міністр юстиції, а Кабмін створює Комісію з питань виконання цих рішень. Але цього недостатньо: зараз потрібно, щоб робота комісії не перетворювалася в політичний туризм, а справді забезпечила реальне і швидке виконання рішень ЄСПЛ", - заявив Олександр Пузанов.

Народний депутат повідомив, що представники Опозиційної платформи - За життя готові увійти до складу комісії, і в будь-якому випадку партія буде контролювати ефективність її роботи.

"Опозиційна платформа - За життя наполягала і наполягає на якісному перегляді законодавства і виключеннi з нього антиконституційних норм, імплементації рекомендацій ПАРЄ та неухильному дотриманні прав і свобод людини в Україні. Мова йде не тільки про те, щоб виключити порушення кримінального законодавства, - є ціла низка законів, прийнятих за останні шість років, які порушують права громадян: це і закони про державну мову, про освіту і про загальну середню освіту, що дискримінують національні меншини, і закон про люстрацію, через який уже є чимало позовів, програних в ЄСПЛ. За всіма цими законами існують рекомендації Венеціанської комісії і рішення ЄСПЛ, які необхідно виконати", - сказав політик.

Він навів дані Мін'юсту про те, що станом на 20 березня 2020 року Європейським судом з прав людини прийнято 1434 рішень, якими констатовано порушення Україною положень Конвенції про захист прав людини й основних свобод і протоколів до неї.

"Всього ж щорічно українські громадяни подають майже 9 тисяч скарг. І якщо влада відмовиться переглядати закони згідно з європейськими рекомендаціями, всі вони перетворяться у вердикти ЄСПЛ, за якими потрібно буде платити мільярди гривень", - резюмував Олександр Пузанов.