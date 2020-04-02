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02 квітня 2020, четвер, 18:53 223
Судова влада 2020-04-02T19:30:02+03:00
Українські Новини
Співробітники прокуратури Харківської області перерахують частину зарплатні на боротьбу з коронавірусом

Співробітники прокуратури Харківської області перерахують частину зарплатні на боротьбу з коронавірусом

Ярина Вацяк
Коронавірус Фото: Pixabay.com
Коронавірус Фото: Pixabay.com

Оскільки епідемічна ситуація в Україні погіршується, працівники органів прокуратури Харківської області підтримали ініціативу Генерального прокурора та вирішили перерахувати частину заробітної плати на підтримку медиків та закупівлю необхідних речей для боротьби з COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні пресслужб прокуратури Харківської області.

З метою запобігання поширенню COVID-19 серед населення працівники органів прокуратури перерахують одноденний заробіток на благодійні рахунки Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні та Харківської обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні для придбання вкрай необхідних на даний час засобів індивідуального захисту та виробів медичного призначення для працівників лікарні.

Наразі прокуратурою Харківської області вже перераховано частину коштів  на рахунок Харківської обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні.

Водночас, згідно наказу прокурора області створено робочу групу з питань моніторингу інформації щодо ситуації про здійснення заходів із запобігання поширенню коронавірусу на території Харківської області. Забезпечено належну взаємодію з Регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області, вживаються додаткові заходи для забезпечення правопорядку в умовах надзвичайної ситуації.

"Звертаємось до всіх мешканців та гостей Харкова і Харківської області. Лише спільними зусиллями ми зможемо протистояти поширенню коронавірусної інфекції", - йдеться в повідомленні прокуратури.

 

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