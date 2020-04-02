Люди Кучера-Кудрявцева залишилися при справах ДАБІ і наживаються на пандемії коронавірусу, – ЗМІ

Особи, пов'язані з Кучером і Кудрявцевим навіть після ліквідації Державної архитектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) продовжують втілювати старі схеми в будівельній галузі і навіть розширили і активізували їх під час карантину через викликану коронавірусом пандемію COVID-19.

Про це йдеться в розслідуванні Обозревателя.

"Постановою Кабінету міністрів №218 від 13 березня 2020 прийнято рішення нарешті ліквідувати ДАБІ. Але знову - красива картинка, за якою зовсім інша реальність. Автомат по доїнню всіх заробив знову на повну потужність. А очолили його кращі учні Рибака-Кучера-Кудрявцева, ті ж робочі гвинтики корупційних схем зайняли місця своїх патронів на держпосади ", - йдеться в матеріалі.

ЗМІ відзначають, що головою комісії з ліквідації ДАБІ призначений заступник начальника одного з відділів Інспекції Богдан Федоренко. Паралельно з цим на посаду голови ДАБІ призначений Юрій Васильченко. До цього він обіймав тут посаду начальника відділу.

"Васильченко відразу призначає Федоренка виконуючим обов'язки начальника департаменту дозвільних процедур. Тіньовими кураторами схеми залишилися колишні посадові особи з ДАБІ часів Кучера - Олександра Сергієнка і Олександр Воробйов. Це двовладдя на перший погляд здається безглуздим. Але це такий дублюючий запобіжник: навіть якщо замінять голову ДАБІ, то завжди є голова ліквідаційної комісії", - пояснили ЗМІ.

Також, за їхніми даними, пандемія і надзвичайний стан відкрили безмежні можливості і розв'язали руки новому керівництву ДАБІ.

"Прийнято 17 березня 2020 року законом, спрямованим на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, передбачено, що з дня оголошення карантину зупиняється закінчення строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг і термінів надання цих послуг, визначених законом. Це означає, що подані документи можуть просто не розглядатися до закінчення всіх карантинних заходів або все ж таки бути розглянуті -виключно на розсуд чиновників", - констатується в статті.

Там також називаються "швидкі результати" цієї команди вже третього покоління "корупційних піраній".

"Реєстр щодня приростає невідомими реєстраціями об'єктів будівництва; монополізація прийняття рішення про видачу дозволу / сертифіката по всій Україні на рівні Києва (сітка бек-офісів Кучера-Кудрявцева вже чекає); відсутність термінів на прийняття рішення про видачу дозвільних документів та контролю за їх дотриманням та т. д.", - перераховується в матеріалі.

Таким чином, за даними ЗМІ, схема "по 5 доларів за метр" працює ще потужніше, ніж раніше.

"Колишні клерки перевершили старих керівників в "схематозі на будівництві ". Як справжні мародери, вони скористалися ситуацією, коли уряд всю увага приділяє боротьбі з коронавірусом, почали торгівлю дозвільними документами сумнівної якості. Після завершення пандемії, чекаємо вибухового появи проблемних забудов та соціальної напруги.

Будівельна галузь знову стає головним донором корупційних коштів. Цікаво, хто на цей раз знаходиться на вершині піраміди ", - резюмується в статті.