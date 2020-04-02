100 тис ПЛР-тестів, які закупив Ярославський за $850 тис., прибули в Бориспіль

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київ) здійснив посадку літак ще з 100 тис. ПЛР-тестів для діагностики коронавіруса, які при активному сприянні китайського мільярдера Джека Ма зміг закупити для України власник та президент DCH Олександр Ярославський.

Минулого тижня Ярославський повідомив в ефірі "24 каналу", що з 2 млн доларів, що виділені їм на протидію епідемії, 850 тис. доларів перераховані за поставку 100 тис. ПЛР-систем. Саме ця партія високоточних лабораторних тест-систем прибула сьогодні, 2 квітня, з Китаю через Стамбул. "Це допомога нашого друга Джека Ма", - зазначив бізнесмен.

Ще 1,15 млн доларів Ярославський перерахував за 50 апаратів штучної вентиляції легенів, які будуть доставлені в Україну з Німеччини найближчим часом. За інформацією ЗМІ, це унікальні терміни для нинішнього стану ринку медичної техніки, коли всі потужності в світі завантажені, а заводи обіцяють поставку не раніше травня-червня.

Усі закупівлі товарів медпризначення по лінії Олександра Ярославського здійснюються за цінами виробників, проміжні ланки в ланцюжку поставок на цих партіях товару не заробляють. "Це його категорична умова. Олександр Владиленович сказав: "У такий час на таких речах ніхто заробляти не буде", - повідомила прес-служба бізнесмена.

Нагадаємо, що 24 березня Україна вже отримала 1-у партію ПЛР-тестів від Джека Ма за сприяння Ярославського. 5 000 тест-систем зі складу поставки прибули до Харківської області. Бізнесмен тоді попросив місцеву владу "професійно розпорядитися" закупленими тестами.