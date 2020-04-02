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02 квітня 2020, четвер, 17:00 14
Медицина 2020-04-02T17:45:02+03:00
Українські Новини
Фармацевтична галузь має стати стратегічною для національної безпеки, - "Фармак"

Фармацевтична галузь має стати стратегічною для національної безпеки, - "Фармак"

Александр Дмитриенко

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) вважає, що фармацевтична галузь має стати стратегічною для національної безпеки.

Про це на пресконференції сказав радник з медичних питань компанії "Фармак" Віталій Усенко.

"Повинен бути стратегічний план розвитку субстанцій і ліків, життєво необхідних для України. Тому що ця ситуація показала, що кожна країна сама по собі і про Україну в третю, четверту чергу згадають. Тому необхідно засвоїти уроки і зробити стратегічною медичну та фармацевтичну галузь і виробництво субстанцій для національної безпеки", - сказав він.

За словами Усенка, Україна повинна мати міцну медичну і фармацевтичну промисловість, необхідний стратегічний план розвитку цих галузей, щоб країна була самодостатньою, щоб невідкладні потреби в ліках були задоволені.

Як повідомляли Українськi Новини, продукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) у місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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