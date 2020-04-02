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02 квітня 2020, четвер, 16:30 8
Медицина 2020-04-02T17:45:02+03:00
Українські Новини
"Фармак" за введення світових практик щодо застосування експериментальних ліків в Україні

"Фармак" за введення світових практик щодо застосування експериментальних ліків в Україні

Александр Дмитриенко

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) виступає за введення світових практик щодо застосування експериментальних ліків в Україні.

Про це на пресконференції сказав радник із медичних питань компанії "Фармак" Віталій Усенко.

"Зараз немає доведених або затверджених регуляторними органами ЄС або США коштів противірусного лікування коронавірусу, але в протоколи лікування включені кошти, які отримали досвід емпіричним шляхом. Тобто немає часу проводити широкомасштабні класичні клінічні випробування, тому дуже багато коштів було дозволено, вони були включені в протоколи лікування. У Україні необхідно ввести такі самі механізми, як в ЄС, це називається compassionate use або "співчутливе застосування ліків", коли експериментальні лікарські засоби за згодою пацієнта можна використовувати в клінічних цілях", - сказав він.

Крім того, з його слів, у США щодо низки препаратів Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) надано екстрений дозвіл на використання цих коштів.

При цьому FDA визнає, що ще не доведена ефективність цих засобів, вони розробляються, вивчаються, але вже дозволено їх застосування на території США.

Усенко зазначив, що в Україні законодавчо такі норми не врегульовані.

"Необхідно терміново прийняти закон, який дозволить "співчутливе застосування ліків" і дозвіл на екстрене використання. Якщо буде цей механізм, тоді легально зможе виробляти українська промисловість і призначати у цієї категорії хворих ці ліки і лікарі їх зможуть призначати", - сказав він.

Як повідомляли Українськi Новини, продукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) у місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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