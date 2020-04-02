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02 квітня 2020, четвер, 16:08 5
Медицина 2020-04-02T16:08:46+03:00
Українські Новини
"Фармак" продовжує забезпечувати пацієнтів необхідними ліками

"Фармак" продовжує забезпечувати пацієнтів необхідними ліками

Александр Дмитриенко

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) продовжує забезпечувати пацієнтів необхідними ліками.

Про це на прес-конференції сказав радник з медичних питань компанії "Фармак" Віталій Усенко.

"Фармак продовжує забезпечувати серцево-судинними засобами, засобами проти діабету, та іншими ліками, які на перший погляд не стосуються коронавірусу, але люди продовжують хворіти "звичайними" захворюваннями і також потрібно це робити", - сказав він.

При цьому Усенко зазначив, що в країні повинен бути прийнятий стратегічний план розвитку виробництва субстанцій і ліків, необхідних українцям, що дозволить ефективно реагувати у разі виникнення епідемій і не залежати від інших країн в питаннях їх поставки.

Як повідомляли Українськi Новини, продукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) у місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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