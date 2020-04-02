"Фармак" продовжує забезпечувати пацієнтів необхідними ліками

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) продовжує забезпечувати пацієнтів необхідними ліками.

Про це на прес-конференції сказав радник з медичних питань компанії "Фармак" Віталій Усенко.

"Фармак продовжує забезпечувати серцево-судинними засобами, засобами проти діабету, та іншими ліками, які на перший погляд не стосуються коронавірусу, але люди продовжують хворіти "звичайними" захворюваннями і також потрібно це робити", - сказав він.

При цьому Усенко зазначив, що в країні повинен бути прийнятий стратегічний план розвитку виробництва субстанцій і ліків, необхідних українцям, що дозволить ефективно реагувати у разі виникнення епідемій і не залежати від інших країн в питаннях їх поставки.

Як повідомляли Українськi Новини, продукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) у місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.