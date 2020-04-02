Аудит виявив непрозорий розподіл премій між підрозділами НСТУ

Служба внутрішнього аудиту в ході дослідження ефективності організації та управління людськими ресурсами Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ, Суспільне) з 1 січня 2018 року по 30 вересня 2019 року виявила дисбаланс при розподілі премій, а саме перевага в преміюванні надавалася керівному складу центральної дирекції.

Про це йдеться у протоколі засідання наглядової ради НСТУ №40.

Аудит був проведений за дорученням наглядової ради НСТУ після звернення профспілкової організації працівників "Українського радіо". Аудиторське дослідження виявило нерівномірний розподіл премій при мінімальному рівні окладів працівникам (при цьому перевага в преміюванні надавалася керівному складу центральної дирекції).

Аудитори виявили, що розмір отриманої за 8 місяців 2019 року премії працівниками керівного складу в середньому в 9 разів більше за премії працівникам некерівного складу; має місце незбалансованість співвідношення величини розміру премій (9 разів) та посадових окладів (1,5 – 3,4 рази) працівників керівного та некерівного складу центральної дирекції НСТУ.

При відсутності планового преміального фонду премія носить постійний характер нарахування (в середньому 25-30%) та має місце хаотичне визначення її розміру.

За даними аудиту, 73% суми премій за 8 місяців 2019 року правлінням спрямовано на преміювання працівників центральної дирекції та 27% – на регіони; при цьому, некерівним складом центральної дирекції (1995 осіб) отримано 56% з цих коштів, а керівним складом (175 осіб) – 44%.

Аудитори виявили, що станом на 1 вересня 2019 року мінімальні посадові оклади мали 53% працівників центральної дирекції та 84% працівників філій.

Середній розмір нарахованої зарплати працівникам НСТУ за серпень 2019 року за окремими самостійними структурними підрозділами центральної дирекції найменший у департаменті сервісу та дирекції "Українське радіо".

Середня заробітна плата одного штатного працівника НСТУ в цілому по товариству за серпень 2019 року майже в 2 рази менше за середньоринкову заробітну плату по Києву.