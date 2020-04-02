За підсумками 1-го кварталу медицина в загальному фонді бюджету недофінансована на 17%, – Льовочкін

Народний депутат України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Сергій Льовочкін, коментуючи дані Держказначейства про недовиконання держбюджету в березні на 10,2 млрд гривень, заявив, що симптоми бюджетної кризи виявляються все сильніше, і тому питання про прийняття адекватного закону про зміну бюджету стає надактуальним.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"Економічна, а слідом за ним і бюджетна криза наростають. Якщо в лютому держбюджет був недовиконаний на 4,7%, або на 3,5 млрд гривень, від плану, то в березні відставання від плану збільшилося до 10,4% та 10,2 млрд гривень відповідно. Бюджет невиконаний як за загальним, так і за спеціальним фондом. Питання про прийняття змін до бюджету стає вкрай актуальним, тому що наростають ризики, що в подальшому не буде коштів на найнеобхідніші витрати. Уже за підсумками першого кварталу медицина в загальному фонді недофінансована на 17%, і в подальшому такий підхід неприпустимий", – сказав Льовочкін.

Політик нагадав, що фракція ОПЗЖ не голосувала за урядовий проект змін бюджету, тому що в цьому бюджеті у регіонів забирається 15 млрд гривень, урізається фінансування інвалідів та на 8 млрд гривень зменшуються субсидії ЖКГ.

"Ми за такий бюджет голосувати не могли і в майбутньому за нього голосувати не будемо. Однак ми запропонували правки, які, ми сподіваємося, будуть враховані до наступного читання, і тоді ми проголосуємо за держбюджет", – сказав він.

Нардеп пояснив, що скорочення низки видаткових статей бюджету не уникнути, адже його наповнення в першому кварталі – катастрофічне. За підсумками перших трьох місяців держбюджет недобрав 11,6%, або 27,6 млрд гривень, доходів від плану на період. За загальним фондом митниця провалила квартальний план – на 23,3%, або на 19,85 млрд гривень, податкова – на 5,6%, або на 6,5 млрд гривень.

"Всі розуміють, що секвестр бюджету необхідний. Але скорочувати потрібно непродуктивні витрати, особливо витрати на утримання держапарату та судової системи. Підтримку населення і бізнесу, навпаки, потрібно збільшити, і в нашому антикризовому пакеті ці пропозиції є", – резюмував Льовочкін.

Нагадаємо, партія "Опозиційна платформа - За життя" розробила Антикризовий план рішучих і послідовних заходів для боротьби з поширенням епідемії, комплексної соціального захисту українських громадян та допомоги національній економіці.