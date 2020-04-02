НСЖУ закликала забезпечити безперешкодне пересування журналістів в умовах надзвичайної ситуації

Національна спілка журналістів України закликає органи місцевого самоврядування забезпечити можливість безперешкодного пересування журналістів по всій території України, в тому числі – вільне користування спеціальними маршрутами громадського транспорту. Нарівні з медиками, комунальниками, правоохоронцями, соціальними працівниками сьогодні журналісти також виконують важливу роботу, йдеться у заяві, розміщеній на порталі НСЖУ.

У cереду, 1 квітня, Президент України підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)".

Зокрема, в законі йдеться: "Кабінету Міністрів України, Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції, обласним, Київській міській державним адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування при здійсненні заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, забезпечувати безперешкодне пересування журналістів по території України, в тому числі на територіях, де оголошено надзвичайну ситуацію".

Останніми тижнями журналісти працюють у надзвичайно складних умовах, розповідаючи про те, як в Україні долають пандемію коронавірусу. Більшість співробітників медіа не можуть піти в самоізоляцію та припинити оперативне інформування громадян про розвиток подій в країні. Кожна редакція ЗМІ запровадила спеціальний режим роботи під час карантину, акцентуючи надзвичайну увагу на безпеці здоров’я співробітників та джерел інформації. Але для багатьох співробітників ЗМІ у Києві та регіонах важливим питанням є можливість користування громадським транспортом – і для доїзду до редакції, і для виїзду для збору інформації.

Виходячи із суспільної важливості роботи журналістів у цей час, Національна спілка журналістів України пропонує владі забезпечити можливість для працівників медіа під час виконання професійних обов’язків користуватися громадським транспортом в умовах протиепідемічних обмежень.

Відповідно до законодавства, статус журналіста в Україні підтверджується редакційним посвідченням зареєстрованого ЗМІ або посвідченням, виданим професійним об’єднанням журналістів, зокрема, Національною спілкою журналістів України.