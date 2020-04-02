підписатися на розсилку
27.4 28.05
29.95 30.7
˟
  • Новини
  • Політика
  • ЗМІ
  • НСЖУ закликала забезпечити безперешкодне пересування журналістів в умовах надзвичайної ситуації
02 квітня 2020, четвер, 13:13 11
ЗМІ 2020-04-02T14:15:02+03:00
Українські Новини
НСЖУ закликала забезпечити безперешкодне пересування журналістів в умовах надзвичайної ситуації

НСЖУ закликала забезпечити безперешкодне пересування журналістів в умовах надзвичайної ситуації

Ірина Дорофейчук
НСЖУ, Журналістика, проїзд, обмеження пересування, Горомадський транспорт
Організація проїзду в громадському транспорті. Фото: НСЖУ
Організація проїзду в громадському транспорті. Фото: НСЖУ

Національна спілка журналістів України закликає органи місцевого самоврядування забезпечити можливість безперешкодного пересування журналістів по всій території України, в тому числі – вільне користування спеціальними маршрутами громадського транспорту. Нарівні з медиками, комунальниками, правоохоронцями, соціальними працівниками сьогодні журналісти також виконують важливу роботу, йдеться у заяві, розміщеній на порталі НСЖУ.

У cереду, 1 квітня, Президент України підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)".

Зокрема, в законі йдеться: "Кабінету Міністрів України, Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції, обласним, Київській міській державним адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування при здійсненні заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, забезпечувати безперешкодне пересування журналістів по території України, в тому числі на територіях, де оголошено надзвичайну ситуацію".

Останніми тижнями журналісти працюють у надзвичайно складних умовах, розповідаючи про те, як в Україні долають пандемію коронавірусу. Більшість співробітників медіа не можуть піти в самоізоляцію та припинити оперативне інформування громадян про розвиток подій в країні. Кожна редакція ЗМІ запровадила спеціальний режим роботи під час карантину, акцентуючи надзвичайну увагу на безпеці здоров’я співробітників та джерел інформації. Але для багатьох співробітників ЗМІ у Києві та регіонах важливим питанням є можливість користування громадським транспортом – і для доїзду до редакції, і для виїзду для збору інформації.

Виходячи із суспільної важливості роботи журналістів у цей час, Національна спілка журналістів України пропонує владі забезпечити можливість для працівників медіа під час виконання професійних обов’язків користуватися громадським транспортом в умовах протиепідемічних обмежень.

Відповідно до законодавства, статус журналіста в Україні підтверджується редакційним посвідченням зареєстрованого ЗМІ або посвідченням, виданим професійним об’єднанням журналістів, зокрема, Національною спілкою журналістів України.

Більше новин про: НСЖУ Журналістика проїзд обмеження пересування Горомадський транспорт

Журналісти просить владу скасувати для ЗМІ на час ...
Кабмін поки не має наміру вводити обмеження пересу...
Що стоїть за бравими рапортами поліції про складан...
Школярі Кривого Рогу отримають безкоштовний проїзд...
У Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу. Всього 161 інфікований
В Україні вже 804 заражених коронавірусом. За добу 135 нових випадків
Новини
"Це повна маячня, тому що віруси, як пташки не літають", - лікар, правозахисник Глузман про обмеження 14:20 Думка
4 прикордонники знаходяться в обсервації, 91 - на самоізоляції, - Держприкордонслужба 10:50
Медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус, - Зеленський 20:45
Вбивство Старицького: суд заарештував ексміністра закордонних справ Кожару із заставою 14 млн гривень 15:21
ВРП просить Зеленського та Раду вжити заходів щодо забезпечення роботи судів в умовах карантину 12:35
більше новин
4 прикордонники знаходяться в обсервації, 91 - на самоізоляції, - Держприкордонслужба 10:50
"Це повна маячня, тому що віруси, як пташки не літають", - лікар, правозахисник Глузман про обмеження 14:20 Думка
більше новин
4 прикордонники знаходяться в обсервації, 91 - на самоізоляції, - Держприкордонслужба 10:50
"Це повна маячня, тому що віруси, як пташки не літають", - лікар, правозахисник Глузман про обмеження 14:20 Думка
більше новин
У світі кількість інфікованих коронавірусом наближається до мільйона. Дані на 2 квітня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok