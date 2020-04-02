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02 квітня 2020, четвер, 10:37 9
Верховна Рада і партії 2020-04-02T12:30:04+03:00
Українські Новини
ОП-ЗЖ буде в суді добиватися скасування закону про ринок землі, - Бойко

ОП-ЗЖ буде в суді добиватися скасування закону про ринок землі, - Бойко

Ірина Дорофейчук
Законопроект, Земля, Бойко, Верховна Рада України, Опозиційна платформа - За життя, Ринок землі, ОП-ЗЖ
Юрій Бойко Фото: ВП-ЗЖ
Юрій Бойко Фото: ВП-ЗЖ

"ОП-ЗЖ буде в суді добиватися скасування закону про ринок землі, прийнятого під впливом зовнішніх кредиторів." Про це Співголова Опозиційної платформи – За життя Юрій Бойко заявив журналістам, коментуючи прийняття законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення, інформує портал політичної сили.

Бойко підкреслив, що в нинішніх умовах відкривати ринок землі, та ще й під зовнішнім впливом, – це величезна помилка. Замість виконання вимог кредиторів потрібно було почати переговори про реструктуризацію зовнішнього боргу. Більш того, закон про ринок землі було прийнято з великою кількістю порушень.

"При прийнятті цього законопроекту було безліч порушень – і процедурних, і Регламенту ВР, і Конституції. Ми будемо звертатися до Конституційного Суду, щоб домогтися його скасування. Ми будемо боротися. Не можна приймати такі рішення без референдума, під зовнішнім впливом, а в умовах епідемії та кризи й поготів", – наголосив Юрій Бойко.

Він також зазначив, що голосування за цей закон є свідченням зовнішнього управління країною, слабкості влади та її неефективності.

"Сьогодні ми бачимо, як кожна країна захищає себе в умовах пандемії. У тих країн, які успішно її побороли, було дві складових – сильна державна влада і фінансові інструменти. Нам потрібно подивитися на цей позитивний досвід і приймати рішення, керуючись, перш за все, національними інтересами, а не виходячи з інтересів якихось кредиторів. У звичайний час ми, напевно, дотримувалися б всіх вимог, але зараз це форс-мажор, і продавати землю в період епідемії та кризи – це зрада народу України. Для нашої політичної сили – це неприпустимі речі", – підкреслив Співголова фракції опозиціонерів.

Опозиційна платформа – За життя пропонувала розпаювати землю між усіма громадянами України. Навести лад у Земельному кадастрі. Підготувати якісний закон, а потім вирішити питання продажу землі на референдумі. Але влада боїться народного слова, тому відмовилася проводити референдум. Це зрада українського народу і пряме порушення Конституції.

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