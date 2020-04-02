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02 квітня 2020, четвер, 07:00 31 Стрічка
Політика 2020-04-02T12:30:05+03:00
Українські Новини
Українські Новини почали продавати онлайн доступ до закритих стрічок новин і анонсів всім охочим

Українські Новини почали продавати онлайн доступ до закритих стрічок новин і анонсів всім охочим

Ірина Дорофейчук
Українські Новини, стрічка новин, купити доступ
Купити онлайн доступ може будь-який бажаючий
Купити онлайн доступ може будь-який бажаючий

Інформаційне агентство Українські Новини початок онлайн продаж доступу до своїх передплатних продуктів – стрічки анонсів подій і стрічки новин.

Раніше підписка була доступна лише для юросіб. Тепер її може оформити на сайті будь-хто бажаючий.

Українські Новини випускають близько 300 новин в день про важливі події політичного, економічного і фінансового життя України. І все це максимально достовірно, повно і об'єктивно. Фейки і чутки виключені. Агентство несе повну юридичну відповідальність за достовірність повідомлень.

Стрічка онлайн анонсів подій містить анонси всіх значимих подій в режимі календаря на необмежений строк у майбутньому. А також нагадування – коли набирають чинності нові закони, регуляторні акти та обіцянки ньюсмейкерів, коли проходять важливі тендери на Прозорро, "стоденки" призначень перших осіб і дні народження найбільш впливових людей. Стрічка анонсів оновлюється в режимі реального часу і доступна в будь-яку хвилину. Тому не треба чекати раніше випуску анонсів, щоб спланувати зйомки на завтра або визначити найбільш відповідну дату для вашого круглого столу.

Відео пояснює як працює стрічка анонсів.

Серед передплатників агентства – провідні українські ЗМІ, бізнес-структури, органи влади і іноземні посольства. Новини виходять на трьох мовах – українською, російською та англійською.

Сподіваємося, що преміальний сервіс інформагентства агентства стане більш зручним і доступним кожному.

Передплатити стрічку новин чи анонсів можна тут.

Хороших вам новин.

Подолаємо кризу разом!

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