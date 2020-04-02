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02 квітня 2020, четвер, 07:00 5 Стрічка
Політика 2020-04-02T08:06:53+03:00
Українські Новини
Українські Новини почали продавати онлайн доступ до закритих стрічок новин і анонсів всім бажаючим

Українські Новини почали продавати онлайн доступ до закритих стрічок новин і анонсів всім бажаючим

Ірина Дорофейчук
Українські Новини, стрічка новин, купити доступ
Купити онлайн доступ може будь-який бажаючий
Купити онлайн доступ може будь-який бажаючий

Інформаційне агентство Українські Новини початок онлайн продаж доступу до своїх передплатних продуктів – стрічки анонсів подій і стрічки новин.

Раніше підписка була доступна лише для юросіб. Тепер її може оформити на сайті будь-хто бажаючий.

Українські Новини випускають близько 300 новин в день про важливі події політичного, економічного і фінансового життя України. І все це максимально достовірно, повно і об'єктивно. Фейки і чутки виключені. Агентство несе повну юридичну відповідальність за достовірність повідомлень.

Стрічка онлайн анонсів подій містить анонси всіх значимих подій в режимі календаря на необмежений строк у майбутньому. А також нагадування – коли набирають чинності нові закони, регуляторні акти та обіцянки ньюсмейкерів, коли проходять важливі тендери на Прозорро, "стоденки" призначень перших осіб і дні народження найбільш впливових людей. Стрічка анонсів оновлюється в режимі реального часу і доступна в будь-яку хвилину. Тому не треба чекати раніше випуску анонсів, щоб спланувати зйомки на завтра або визначити найбільш відповідну дату для вашого круглого столу.

Серед передплатників агентства – провідні українські ЗМІ, бізнес-структури, органи влади і іноземні посольства. Новини виходять на трьох мовах – українською, російською та англійською.

Сподіваємося, що преміальний сервіс інформагентства агентства стане більш зручним і доступним кожному.

Хороших вам новин.

Подолаємо кризу разом!

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