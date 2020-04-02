Українські Новини почали продавати онлайн доступ до закритих стрічок новин і анонсів всім бажаючим

Інформаційне агентство Українські Новини початок онлайн продаж доступу до своїх передплатних продуктів – стрічки анонсів подій і стрічки новин.

Раніше підписка була доступна лише для юросіб. Тепер її може оформити на сайті будь-хто бажаючий.

Українські Новини випускають близько 300 новин в день про важливі події політичного, економічного і фінансового життя України. І все це максимально достовірно, повно і об'єктивно. Фейки і чутки виключені. Агентство несе повну юридичну відповідальність за достовірність повідомлень.

Стрічка онлайн анонсів подій містить анонси всіх значимих подій в режимі календаря на необмежений строк у майбутньому. А також нагадування – коли набирають чинності нові закони, регуляторні акти та обіцянки ньюсмейкерів, коли проходять важливі тендери на Прозорро, "стоденки" призначень перших осіб і дні народження найбільш впливових людей. Стрічка анонсів оновлюється в режимі реального часу і доступна в будь-яку хвилину. Тому не треба чекати раніше випуску анонсів, щоб спланувати зйомки на завтра або визначити найбільш відповідну дату для вашого круглого столу.

Серед передплатників агентства – провідні українські ЗМІ, бізнес-структури, органи влади і іноземні посольства. Новини виходять на трьох мовах – українською, російською та англійською.

Сподіваємося, що преміальний сервіс інформагентства агентства стане більш зручним і доступним кожному.

Хороших вам новин.

Подолаємо кризу разом!