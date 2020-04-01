Міністр Криклій взяв у радники Батищева, відомого відкатами на будівництві доріг, - Дубинський

Міністра інфраструктури Владислав Криклій призначив своїм радником Андрія Батищева, за якого в 2015-2016 роках прекрасно працювала система відкатів з підрядників з будівництва доріг. Про це заявив народний депутат Олександр Дубинський.

За словами Дубинського, тепер Національний проект "Велике будівництво" під загрозою.

"Батищев – керівник "Укравтодору" від міністра інфраструктури Андрія Пивоварського. Партнер покійного депутата Єремеєва і його товаришів по групі "Континіум" (заправки WOG). Коли його звільняли (власне, з цією людиною було пов'язано багато корупційних скандалів), все ті постачальники з будівництва доріг скаржилися безпосередньо Президенту. При ньому все летіло "по кешу", і по 12,5% з кожного підряду з будівництва доріг йшли на Пивоварського та інших, хто оточував Петра Порошенка в той час", - заявив він.

https://www.youtube.com/watch?v=hqVNrE9XVa0" frameborder="0" allowfullscreen>

Також народний депутат зазначив, що Міністерство інфраструктури останнім часом стало центром скандального уваги.

"Історія евакуації українців через авіакомпанії, яким держава Україна з резервного фонду через міністра інфраструктури Криклія виписує компенсацію за виконання польотів за українськими громадянами, здійснюють ці польоти на комерційній основі. Тобто громадяни платять за ці польоти, а держава щось ще їм (авіакомпаніям - прим. ред.) компенсує. Історія з сертифікацією газобалонного обладнання. Ми з Олександром Куницьким разом відвідували пана Криклія. Умови якого - з тисячі компаній, які видавали сьогодні сертифікати на газобалонне обладнання залишити шість, які будуть наповнювати кишені його і його "смотрящіх". У нього там цілий офіс уже організувався", - підкреслив Дубинський.