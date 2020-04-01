Треба вже сьогодні розпочати переговори про реструктуризацію зовнішніх боргів, – Льовочкін

Народний депутат України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Сергій Льовочкін вважає, що нинішній обмежений бюджетний ресурс повинен бути спрямований, насамперед, на забезпечення соціального захисту громадян. Тому, за його словами, існує нагальна необхідність вже сьогодні розпочати переговори про реструктуризацію боргів з кредиторами, в т. ч. з утримувачами єврооблігацій, ОВДП та міжнародними фінансовими організаціями.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

У запиті на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля вказано, що донині всі дії влади у фінансовій сфері зводилися, переважно, до залучення нових позик задля виплати старих, внаслідок чого загальна сума державного боргу на початок березня сягнула понад 83 млрд доларів.

Внаслідок цього співвідношення державного боргу України до ВВП, що є головним показником для визначення боргового навантаження на економіку, за останні 6 років зросло з 39,9% ВВП у 2013 році до 50,1% ВВП наприкінці 2019 року. Це істотно вище середнього рівня для країн Європи, що розвиваються, який становив 31,3% ВВП.

"Розповсюдження в Україні епідемії коронавирусу та спровокована нею економічна криза роблять проблему надмірного боргового навантаження особливо гострою. Адже сумарні платежі за державним боргом, що мають бути виконані Україною до кінця поточного року (у 2-4 кварталах), становлять більше 310 млрд гривень, у тому числі 7,7 млрд доларів складають виплати за державним боргом у валюті", – вважає політик.

На його думку, профінансувати зазначені платежі у повній мірі за рахунок залучення нових кредитів навряд чи вдасться, оскільки ринки зовнішніх комерційних запозичень в умовах глобальної рецесії фактично закриті, а внутрішній ринок ОВДП суттєво скоротився через відсутність притоку нерезидентів, які були основними гравцями на ньому останнім часом.

"За таких умов єдиним гарантованим ресурсом погашення держборгу й оплати відсотків за ним лишаються кошти державного бюджету включно із залишками коштів на рахунках уряду. Однак доходи бюджету були обмежені ще до того, як українська економіка відчула перші наслідки епідемії коронавірусу", – підсумував Льовочкін.