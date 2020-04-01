"Дарниця" готова розпочати виробництво препарату з гідроксихлорохіном для боротьби з коронавірусом, - ЗМІ

Фармацевтична компанія "Дарниця" зможе почати виробництво препарату з вмістом гідроксихлорохіну протягом місяця після отримання реєстрації на субстанцію. Про це йдеться в сюжеті телеканалу ICTV.

Журналісти нагадали, що все більше країн у світі починають застосовувати в боротьбі з COVID-19 гидроксихлорохін/хлорохін.

Про ефективність таких препаратів заявив президент США Дональд Трамп і доручив проводити клінічні випробування. Однак, щоб довести ефективність "хлорохіну", потрібно ще багато часу. Препарат поки застосовується в рамках експериментального лікування. В аптеках України препаратів з вмістом гідрохлорохіну немає.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заявила, що готова проводити гидроксихлорохін-вмісткий препарат, проте для цього потрібні активні дії МОЗ.

"Фахівці компанії "Дарниця" вивчали протоколи лікування від коронавирусу з Китаю, Франції і США, де є свідчення використання гідроксихлорохіну. Якщо будуть всі дозволи – на "Дарниці" очікують виготовлення препарату протягом місяця. Але наполягають: це будуть експериментальні ліки. Зокрема, в США пацієнти підписують угоду про те, що будуть приймати ці ліки в якості експериментальних", - йдеться в сюжеті.

Своєю чергою, голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків заявив, що компанія розраховує на сприяння держави в питанні реєстрації препарату для боротьби з COVID-19.

"Ми вже веземо діючу речовину, саме гидроксихлорохін, яка не токсична. Нам вдалося зарезервувати його на себе перед тим, як інші країни закрили експорт цієї речовини. Ми дуже чекаємо змін в законодавстві для того, щоб зареєструвати цю діючу речовину в Україні і почати процес розробки ліків", - додав він.

Нагадаємо, "Дарниця" подала заявку для реєстрації субстанції гідроксихлорохіну до державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України.

Раніше лікар Євген Комаровський у своєму відеоблозі закликав керівництво країни прискорити питання отримання дозволу від держрегулятора на проведення досліджень і реєстрацію лікарських засобів. На думку авторитетного лікаря, країна може бути забезпечена хлорохіном, якщо буде оперативно отримано дозвіл на виробництво.