За блокування роботи підприємств під час кризи потрібно давати 10 років в'язниці – політолог

На деякі будівництва, де, незважаючи на карантин та кризу, тривають роботи, нападають групи "тітушок" з метою вимагання грошей. Щоб зупинити хвилю рекету, владі необхідно терміново ввести "драконівські заходи". Про це повідомив політолог Кирило Сазонов, який опублікував на своїй сторінці у Facebook відео нападу спортсменів у масках на будівельний об'єкт в центрі Києва.

"Поділюся з вами унікальним відео. Центр Києва. Тітушки ламають ворота та вриваються на будмайданчик. Міцні хлопці в масках - це люди депутата Мірошниченка, який давно заробляє тим, що шантажує столичних забудовників. Кілька місяців поспіль вони ходять до офісів продажів компанії, якій належить будмайданчик, і під усілякими приводами дають зрозуміти - забудовник не правий, треба рахуватися з громадськістю та "щось вирішувати". Для посилення психологічної атаки наш депутат поставив біля офісу продажів намет з бомжами, які зображують активістів. Забудовник на всю цю дешеву оперету з рядженими активістами і громадськими діячами не реагував. Як ми не реагуємо, коли на парковці супермаркету нас тримає в облозі зграйка жебраків. В результаті рекетири перейшли до активних дій. Стали тупо ломитися на будмайданчик. Після того, як бойовики зламали ворота, приїхала поліція. І виписала тітушкам протокол за порушення карантину на 34 тисячі гривень! Тобто жодної управи на рекетирів зараз немає - максимум, що може загрожувати - відповідальність за недотримання карантину. Люди, що відбувається? У нас велика частина будівництв у Києві зупинена. Забудовник, до якого увірвалися "тітушки" депутата Ігоря Мірошниченка, один з небагатьох, хто продовжує будувати і обіцяє не зупинятися, і всі свої численні об'єкти добудувати. Незважаючи на проблеми з підвезенням людей на роботу, падінням попиту на квартири і т.п. І ми - держава, місто - спокійно дивимося, як угруповання шантажистів блокує роботу?! Ми зараз повинні боротися за збереження кожного робочого місця, молитися на кожне живе підприємство, яке не розігнало людей у ​​відпустки, яке працює, дає продукцію і платить податки! А ми допускаємо, щоб їх тролили ці хулігани?", - написав Кирило Сазонов

Політолог закликав Президента, главу Кабміну та Міністра внутрішніх справ ввести кримінальну відповідальність для "тітушок", які блокують роботу підприємств під час кризи, - 10 років у місцях позбавлення волі.

"Якщо зараз не зупинити цю хвилю рекету і свавілля, ми завтра країну не впізнаємо. Будуть сотні і тисячі таких банд, які вимагатимуть від бізнесу платити їм данину!!! Потрібно вже зараз вводити драконівські міри і жорстоко карати всіх, хто спробує хоча б наблизитися і перешкодити роботі будь-якого живого підприємства! Не штрафи, а кримінальне покарання до 10 років. Зараз ми на війні і потрібні закони воєнного часу. Все дуже просто - блокуєш будівництво, значить блокуєш робочі місця і податки, значить десь не куплять апарат вентиляції легень, значить завтра хтось помре під дверима реанімації, не отримавши допомоги. Тобто будь-який псевдоактивіст - це мародер і вбивця. І вчиняти із ними потрібно відповідно, як з мародерами та вбивцями. Потрібні дуже жорсткі заходи, інакше Україна може захлинутися в хвилі рекету та насильства. Бо чим більше підприємств зупинять ці псевдоактивісти, тим більше буде голодних і безробітних, тим гірше буде криміногенна ситуація. Панове Зеленський, Шмигаль, Аваков, задумайтеся! Поки не пізно", - заявив Кирило Сазонов.