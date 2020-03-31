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  • Засновник банку "Аваль" загинув у ДТП в Житомирській області
31 березня 2020, вівторок, 19:39 72
Події 2020-03-31T21:15:02+03:00
Українські Новини
Засновник банку "Аваль" загинув у ДТП в Житомирській області

Засновник банку "Аваль" загинув у ДТП в Житомирській області

Ярина Вацяк
ДТП, Райффайзен Банк Аваль, Федір Шпиг
Федір Шпиг. Фото: facebook.com/fedir.shpyg
Федір Шпиг. Фото: facebook.com/fedir.shpyg

Засновник банків "Аваль" і "Престиж" Федір Шпиг і його водій загинули в ДТП з "Мерседесом" підприємця, ще одна пасажирка перебуває в лікарні у тяжкому стані.

Про це повідомляє "Цензор.нет" з посиланням на власні джерела.

ДТП сталася близько 14 годин на 215-му кілометрі траси Київ-Чоп біля с. Романівка Новоград-Волинського району Житомирської області.

За попередніми даними, "Мерседес", в якому перебував бізнесмен, втратив керування, вилетів у кювет і загорівся.

Шпиг і його водій загинули на місці. Ще одна пасажирка доставлена в лікарню Новоград-Волинського. Її стан лікарі оцінюють як тяжкий.

Федір Шпиг — банкір, підприємець, громадський діяч. Засновник банків "Аваль" і "Престиж", холдингу "Молочний альянс" (торгові марки "Славія", "Молочний Шлях", "Здорово" і "Яготинське"). Депутат Верховної Ради 3, 4 і 5. Обіймав 56 місце у списку найбагатших людей України в 2018 році за версією журналу Focus.ua. Кандидат економічних наук.

Федір Шпиг народився 30 січня 1956 року в селі Кобижча Бобровицького району Чернігівської області.

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