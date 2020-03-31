Зе-команда завела країну в штопор, – Бойко

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко заявив, що єдиним шансом для порятунку країни є зупинка політики кредитів і розпродажу, яку проводить чинна влада.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Епідемія розгортається, мирний процес призупинено, економічна криза на порозі – перед країною стоять надскладні виклики, проте влада не має відповіді на них, не знає, що і як потрібно робити. Натомість вона, як ті крадії, вночі приймає рішення про продаж землі, щоб отримати "кістку" зі столу Міжнародного валютного фонду (МВФ) та протягнути ще якийсь час.

"Ситуація в Україні погіршується щодня. На сході країни досі лунають постріли. Мільйони українських громадян вже втратили домівки через війну. Через хаотичні дії влади стільки ж найближчим часом втратять свою роботу. Українці знову стоять на порозі тривалого зубожіння. Попри те, що часу на підготовку для протидії епідемії було достатньо, країна залишається беззахисною. Не вистачає тестів і масок, лікарні не готові приймати пацієнтів, немає потрібного медобладнання. Медреформу, завдячуючи який ми не готові протистояти пандемії, – не скасовано", – зазначив політик.

Також, за словами Бойка, вже всім абсолютно зрозуміло, що "Зе-команда" завела країну у штопор.

"Вже зрозуміло, що влада самостійно не здатна запобігти катастрофі. Виявилось, що нові обличчя – це не професія. У них немає кадрів, немає плану дій. Це стало зрозуміло і на прикладі областей , коли президент умовив великі корпорації зайнятися ситуацією на місцях. Виникають конфлікти між держадміністраціями та мерами. Уряд тільки підливає масла у вогонь, намагаючись обрізати фінансування для регіонів. А весь тягар кризи і епідемії влада переклала на плечі бізнесу, місцевих громад і простих людей", – підкреслив народний депутат.

Бойко наголосив, що партія ОПЗЖ має чітке бачення, як потрібно діяти у нинішніх надскладних умовах.

"Ми розробили та запропонувала владі Мирний та Антикризовий плани – де чітко прописано, як зупинити війну та епідемію, захистити людей і врятувати економіку. Ми знаємо, як принести мир, зміцнити українську економіку, розвивати медицину, забезпечити соціальний захист, допомогти малому та середньому бізнесу, підтримати аграріїв та національного виробника", – зазначив співголова партії ОПЗЖ.

"Лише реалізувавши наш Антикризовий план можна відвернути національну катастрофу. І починати його виконувати потрібно вже зараз, інакше нас очікує крах і повне зубожіння. Ми ж, як політична сила, готові взяти на себе відповідальність за долю країни. Закликаємо кожного українського політика та державного службовця підтримати наші зусилля. Зрозуміти рівень своєї відповідальності та працювати професійно", – наголосив Юрій Бойко.