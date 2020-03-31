"Токсичного" брата глави Офісу президента позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони, - ЗМІ

Денис Борисович Єрмак, рідний брат керівника Офісу президента Андрія Єрмака, виключений з Консультативної ради, створеної при Держагентстві з управління Чорнобильською зоною. Про це "Главкому" стало відомо від джерел у цьому відомстві. Рішення було прийнято на другий же день після того, як вибухнув скандал з оприлюдненням скандальних відеозаписів, де брат глави Офісу президента обговорює призначення на державні посади. Відео минулими вихідними виклав в мережі нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, із звинуваченнями в тому, що новий глава Офісу президента і його брат "барижить посадами".

За даними джерела, керівництво Держагентства вирішило відмовитися від послуг Єрмака, з-за високої токсичності його фігури.

Нагадаємо, раніше "Главком" повідомляв, що в лютому нова керівниця Держагентства з управління зоною обов'язкового Катерина Павлова, яка очолила відомство незважаючи на результати кадрового конкурсу, оточила себе десятками радників. 35-річна Павлова, яка сама є фігуранткою скандального розслідування про продаж посад, зібрала численних радників під дахом "консультативної ради з питань проведення фахових консультацій". Чим займався саме Денис Єрмак в зоні відчуження - питання відкрите, зазначалося в матеріалі "Берегиня Чорнобиля". Хто насправді тепер керує Зоною відчуження".

35-річна Катерина Павлова займалася піаром Держагентства з управління Чорнобильською зоною, а потім очолила його

Як повідомлялося, через скандал з оприлюдненням відео з участю Єрмака-молодшого Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вчора відкрила справу. Виробництво ведеться за фактом можливого зловживання впливом при призначенні осіб на посади в органи державної влади.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак дасть відповіді на всі питання по відеозаписів зі своїм братом. "Особисто моя думка, що корупція неприпустима. Я думаю, що я тут виглядаю трохи дивним, тому що це повинно бути не моєю особистою думкою, а думкою будь-якої нормального людини в нашій державі. Якщо чиновник займається такими діями, то він буде покараний", - додав Разумков.