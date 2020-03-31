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31 березня 2020, вівторок, 19:16 138 Думка
Верховна Рада і партії 2020-03-31T19:33:12+03:00
Українські Новини
В умовах кризи та пандемії потрібно збільшувати підтримку економіки, а не скорочувати її, – Льовочкін

В умовах кризи та пандемії потрібно збільшувати підтримку економіки, а не скорочувати її, – Льовочкін

Ірина Дорофейчук
Кабмін, Опозиційна платформа - За життя, Сергій Льовочкін, ОПЗЖ, Держбюджет-2020
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Сергій Льовочкін переконаний, що в умовах кризи та пандемії коронавіруса COVID-19 український уряд має збільшувати підтримку економіки, а не скорочувати її.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

Усі провідні держави світу, які пішли на карантин через епідемію коронавіруса, зробили підтримку промисловості і сільського господарства однією з пріоритетних антикризових заходів. І лише в проекті змін до бюджету від Кабміну закладено скорочення допомоги власній економіці.

"Ми не голосували в понеділок за запропонований проект бюджету і не будемо голосувати за нього в подальшому, якщо уряд не перегляне сам підхід до його формування. Разом зі збільшенням фінансування медицини та соціальних витрат підтримка економіки повинна стати пріоритетним напрямком. Поки ж Кабмін робить все навпаки", – заявив Льовочкін.

Він нагадав, що в урядовому законопроекті на дві третини (з 45 до 15 млн гривень) скорочується фінансування спеціальної установи, яка займається просуванням експорту, і повністю зрізається фінансування торгових представництв за кордоном, на які й так виділялося всього 25 млн гривень.

"Кабмін запропонував ліквідувати програму часткового гарантування кредитів, на яку планувалося виділити 240 млн гривень, і програму будівництва доступного житла, на яку закладали 100 млн гривень. І це при тому, що будівельна галузь швидше за все може дати віддачу після карантину, сприяючи відновленню економіки і робочих місць", – вважає народний депутат.

За його словами, в урядовому законопроекті залишилося досить витратних статей, фінансування яких не обумовлено необхідністю в умовах пандемії й економічної кризи. Зокрема, Кабмін зберіг таку статтю витрат як "формування позитивного іміджу України в світі", на яку навіть зараз готовий витратити 32,3 млн гривень.

"Витрати на парламент пропонується скоротити всього на 2,4%, на Верховний суд – на 4,6%, на Конституційний суд – на 0,8%. І це при тому, що вже прийнято рішення про роботу Верховної Ради і судової системи у віддаленому режимі, який дозволяє здійснити куди більш серйозну економію на офісних і транспортних витратах", – пояснив Льовочкін.

Політик переконаний, що в нинішніх умовах витрати на держапарат і судову систему можна без шкоди для держави скоротити на 50%.

"Партія ОПЗЖ підготувала антикризовий план, який дозволяє вивільнити в бюджеті 133,6 млрд гривень. Вивільнені кошти ми пропонуємо направити на пріоритетні напрямки – охорону здоров'я (100 млрд), соцпідтримку громадян (90 млрд), підтримку бізнесу (15 млрд) і регіонів (10 млрд). Цей план із загальним бюджетом понад 200 млрд грн дозволить у нинішній важкий час підтримати економіку і зберегти робочі місця. Ми пропонуємо його як альтернативу кабмінівському проекту і готові за нього голосувати", – резюмував нардеп.

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