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31 березня 2020, вівторок, 17:17 180
Медицина 2020-03-31T17:45:01+03:00
Українські Новини
Мер Чернівців подякував "Новій пошті" за 2 000 захисних костюмів для лікарів

Мер Чернівців подякував "Новій пошті" за 2 000 захисних костюмів для лікарів

Ірина Дорофейчук
Нова пошта, Гуманітарна допомога, Мер Чернівців, Олексій Каспрук, Інна Поперешнюк, Захисні костюми
Медичні захисні костюми. Фото: Facebook / Олексій Каспрук
Медичні захисні костюми. Фото: Facebook / Олексій Каспрук

Соціально відповідальний бізнес продовжує надавати активну допомогу в боротьбі зі смертельною загрозою коронавіруса COVID-19. Найбільша в Україні поштова служба "Нова пошта" сплатила пошиття 2 000 спеціальних захисних костюмів для лікарів Чернівців. У найближчі дні замовлення буде виконаний, після чого кошти індивідуальної захисту безкоштовно доставлять в лікарні міста.

Мер Чернівців Олексій Каспрук на своїй сторінці у соцільної мережі Facebook подякував компанії за таку допомогу.

"2 000 комбінезонів для захисту чернівецьких лікарів на суму 1 млн гривень оплатила сьогодні "Нова пошта". Очікуємо поставок на наступному тижні", – написав мер.

За словами співзасновниці компанії "Нова пошта" Інни Поперешнюк, допомога Чернівцям надана в межах ухваленого 15 березня 2020 року рішення про виділення 25 млн гривень на закупівлю медичного обладнання, інвентаря, препаратів і засобів індивідуального захисту для лікувальних закладів України.

"Ми не можемо залишатися осторонь від загального лиха. Сьогодні здоров'я та життя мільйонів українців залежать від кожного з нас, у тому числі відповідальної соціальної позиції бізнесу. Найближчим часом "Нова пошта" закупить і поставить медзакладам ще кілька апаратів штучної вентиляції легенів. Ми продовжуємо закликати представників бізнесу, волонтерів, громадські організації приєднатися до шляхетної справи, зробити свій внесок і загальними зусиллями забезпечити лікарні країни всім необхідним", – сказала Поперешнюк.

Як повідомлялося раніше, 18 березня "Нова пошта" доправила Полтавській обласній інфекційній лікарні першу партію гуманітарної допомоги. Медикам передали приблизно 50 одиниць обладнання, антивірусних препаратів і ЗІЗ. Компанія закупила рентгенографічні та УЗД-апарати, біохімічні автоматичні аналізатори, апарати для проведення мембранного плазмофереза, діагностичні набори для біохімічного аналізатора, монітори пацієнтів поліфункціональні з неінвазивним виміром гемодинаміки, апарати штучної вентиляції легенів.

26 березня "Нова пошта" передала Полтаві 2-й транш медичної гуманітарної допомоги. Обласна інфекційна лікарня одержала 8 100 респіраторів, 3 502 захисних щитки, 200 десятилітрових сулій антисептика, 158 медичних захисних костюмів, а 5-та міська клінічна лікарня – 20 інфузивних насосів.

У межах ухваленої Кабінетом Міністрів України постанови, що дозволяє продаж лікарських препаратів в онлайн-режимі та їхню доставку засобами поштового зв'язку, "Нова пошта" відгукнулася на прохання Президента України привезти в медзаклади 24 областей нашої країни велику партію засобів індивідуального захисту та медичних приладів. Усього за 4 дні, з 26 до 29 березня, компанія встановила своєрідний рекорд: медзакладам безоплатно доставлено 120 тонн товарів медичного призначення. "Нова пошта" задіяла 6 фур, кожна з яких розвезла по обласних центрах України 20 тонн життєво важливих вантажів.

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