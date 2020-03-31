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31 березня 2020, вівторок, 17:10 21
Європа 2020-03-31T17:33:48+03:00
Українські Новини
Лікар, який вітався з Путіним за руку, захворів на коронавірус

Лікар, який вітався з Путіним за руку, захворів на коронавірус

Елена Новикова
Володимир Путін, Коронавірус, коронавірус в Росії, Зараження коронавірусом, Комунарка, Денис Проценко
Денис Проценко і Володимир Путін. Фото: Олексій Дружинін
Денис Проценко і Володимир Путін. Фото: Олексій Дружинін

У головного лікаря лікарні в Коммунарці Дениса Проценка, який тиждень тому зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, діагностували коронавірус. Про це повідомляє телеканал "Росія-24" з посиланням на медиків.

За словами лікарів, Проценко почуває себе задовільно і знаходиться в лікарні в Коммунарці.

Сам Денис Проценко на своїй сторінці в Facebook зізнався, що у нього позитивний тест на коронавірус.

"Так у мене позитивний тест на СoV, але почуваю себе цілком добре. Ізолювався у своєму кабінеті, де є всі умови для дистанційної роботи, управління та телемедичних консультацій", - написл він.

Нагадаємо, лікарня в Коммунарці стала московським центром прийому людей з зараженням на коронавірус або з підозрою на нього. Володимир Путін 24 березня оглянув комплекс і зустрівся з Денисом Проценком.

Як повідомляли Українські Новини, за даними на ранок 31 березня кількість хворих коронавірусом наближається до 800 тис.

Тим часом в Україні за даними на 31 березня зафіксовано 549 випадків зараження коронавірусом. 13 осіб померли.

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