Лікар, який вітався з Путіним за руку, захворів на коронавірус

У головного лікаря лікарні в Коммунарці Дениса Проценка, який тиждень тому зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, діагностували коронавірус. Про це повідомляє телеканал "Росія-24" з посиланням на медиків.

За словами лікарів, Проценко почуває себе задовільно і знаходиться в лікарні в Коммунарці.

Сам Денис Проценко на своїй сторінці в Facebook зізнався, що у нього позитивний тест на коронавірус.

"Так у мене позитивний тест на СoV, але почуваю себе цілком добре. Ізолювався у своєму кабінеті, де є всі умови для дистанційної роботи, управління та телемедичних консультацій", - написл він.

Нагадаємо, лікарня в Коммунарці стала московським центром прийому людей з зараженням на коронавірус або з підозрою на нього. Володимир Путін 24 березня оглянув комплекс і зустрівся з Денисом Проценком.

Як повідомляли Українські Новини, за даними на ранок 31 березня кількість хворих коронавірусом наближається до 800 тис.

Тим часом в Україні за даними на 31 березня зафіксовано 549 випадків зараження коронавірусом. 13 осіб померли.