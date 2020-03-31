Керівника охорони нічного клубу Fifty, який жорстоко побив відвідувача, взяли під варту на 55 днів

Сьогодні, 31 березня, Голосіївський районний суд м. Києва ухвалив рішення про взяття під варту на 55 днів керівника охорони столичного нічного танцювального клубу Fifty, який підозрюється у жорстокому побитті відвідувача. На остаточне рішення суду по цій справі підозрюваному доведеться чекати за ґратами. Рішення було прийнято за принциповою позицією прокурорів Київської місцевої прокуратури №1 та за клопотанням слідчих Голосіївського УП ГУ Національної поліції в Києві.

Про це повідомило інтернет-видання Голос.ua.

За словами джерела видання, керівник охорони нічного клубу Fifty (Hip-Hop & r'n'b Club на вулиці Антоновича, 50 у Києві) підозрюється в заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень, за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Згідно з рішенням суду, запобіжний захід не передбачає права застави та є обгрунтованим, оскільки існує ризик впливу на свідків з боку підозрюваного, а також ризик знищення та спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

"Сподіваємося, що працівники правоохоронних органів, незважаючи на тиск з боку керівництва клубу, доведуть справу до судового вироку. А особа, яка вчинила злочин, понесе покарання згідно з чинним законодавством України. Цей випадок стане показовим для тих, хто забуває про те, що життя й здоров'я людини є найвищою цінністю", - зазначив співрозмовник видання.

Нагадаємо, як написало видання раніше, 15 лютого правоохоронці провели обшуки в нічному клубі Fifty, де прямо під час вечірки охорона побила відвідувача.