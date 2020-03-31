підписатися на розсилку
27.8 28.5
30.45 31.45
˟
31 березня 2020, вівторок, 16:44 165
Судова влада 2020-03-31T17:45:02+03:00
Українські Новини
Керівника охорони нічного клубу Fifty, який жорстоко побив відвідувача, взяли під варту на 55 днів

Керівника охорони нічного клубу Fifty, який жорстоко побив відвідувача, взяли під варту на 55 днів

Ірина Дорофейчук
побиття людини, Голосіївський райсуд Києва, Нічний клуб Fifty, Тяжкі телесні ушкодження
Нічний клуб Fifty. Фото з відкритих джерел
Нічний клуб Fifty. Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 31 березня, Голосіївський районний суд м. Києва ухвалив рішення про взяття під варту на 55 днів керівника охорони столичного нічного танцювального клубу Fifty, який підозрюється у жорстокому побитті відвідувача. На остаточне рішення суду по цій справі підозрюваному доведеться чекати за ґратами. Рішення було прийнято за принциповою позицією прокурорів Київської місцевої прокуратури №1 та за клопотанням слідчих Голосіївського УП ГУ Національної поліції в Києві.

Про це повідомило інтернет-видання Голос.ua.

За словами джерела видання, керівник охорони нічного клубу Fifty (Hip-Hop & r'n'b Club на вулиці Антоновича, 50 у Києві) підозрюється в заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень, за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Згідно з рішенням суду, запобіжний захід не передбачає права застави та є обгрунтованим, оскільки існує ризик впливу на свідків з боку підозрюваного, а також ризик знищення та спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

"Сподіваємося, що працівники правоохоронних органів, незважаючи на тиск з боку керівництва клубу, доведуть справу до судового вироку. А особа, яка вчинила злочин, понесе покарання згідно з чинним законодавством України. Цей випадок стане показовим для тих, хто забуває про те, що життя й здоров'я людини є найвищою цінністю", - зазначив співрозмовник видання.

Нагадаємо, як написало видання раніше, 15 лютого правоохоронці провели обшуки в нічному клубі Fifty, де прямо під час вечірки охорона побила відвідувача.

Більше новин про: побиття людини Голосіївський райсуд Києва Нічний клуб Fifty Тяжкі телесні ушкодження

У Києві вже 107 заражених коронавірусом, серед них медпрацівник
На карантині за пікніки в парку будуть штрафи до 3,4 тис. гривень, — Кличко
Новини
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
Долар на міжбанку різко обвалився 17:23
Мер Чернівців подякував "Новій пошті" за 2 000 захисних костюмів для лікарів 17:17
Лікар, який вітався з Путіним за руку, захворів на коронавірус 17:10
Єрмак звинуватив "слугу народу" у просуванні чиновника часів Порошенка на посаду заступника міністра 16:58
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
Київ запровадив обмеження на в'їзд та виїзд з Козина і Лісників на час карантину 19:58
НАБУ сливало іноземним посольствам матеріали справ та особисті дані нардепів, - ЗМІ 16:28
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину 14:59
Дії НАБУ проти Бахматюка можуть призвести до катастрофи всієї аграрної галузі України, - британська PoultryWorld 11:19
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину 14:59
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
Денис Єрмак. Фото: Радіо Свобода
САП відкрила справу на брата Єрмака за можливу торгівлю посадами 13:39
З готелю "Козацький" втекли кілька осіб, поміщених на обсервацію 10:55
більше новин
З готелю "Козацький" втекли кілька осіб, поміщених на обсервацію
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok