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31 березня 2020, вівторок, 14:22 8 Документ
ЗМІ 2020-03-31T15:00:02+03:00
Українські Новини
Американські ЗМІ просять Трампа допомогти їм вижити під час карантину

Американські ЗМІ просять Трампа допомогти їм вижити під час карантину

Ірина Дорофейчук
Карантин, Дональд Трамп, президент США, Covid-19, Новинний Медіа Альянс, News Media Alliance, Газети Америки, America’s Newspapers
Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realDonaldTrump

Президент та генеральний директор "Новинного Медіа Альянсу" Девід Чаверн та генеральний директор асоціації "Газети Америки" Дін Райдинг, які представляють тисячі видавців у США, надіслали листа президенту США Дональду Трампу, лідеру більшості у сенаті Мітчу МакКоннелу та спікеру Палати представників США Ненсі Пелосі, окреслюючи боротьбу місцевих видавців з масштабною кризою внаслідок епідемії COVID-19.

Про це повідомила Національна спілка журналістів України (НСЖУ), посилаючись на News Media Alliance.

"На жаль, зараз багато місцевих видавців стикаються із власною екзистенційною кризою. Зокрема, значне скорочення рекламних бюджетів завдає болючого удару по галузі, яка і так переживала важкі часи. Хоча багато видавців спостерігають збільшення інтернет-трафіку та цифрових підписок, додатковий дохід не покриває різкі втрати доходів від реклами. "News Media Alliance" регулярно зазначає, що онлайн-середовище, як правило, не може в повному обсязі забезпечити створення та розповсюдження насправді якісної журналістики. Хоча це погано за будь-яких обставин, але в сучасних умовах це може виявитися фатальним – як для видавців, так і для суспільства.

Оскільки ми переходимо в тривалу фазу цієї кризи, ми будемо залучати обраних представників для обговорення варіантів дій, які федеральний уряд може вжити для підтримки нашої місцевої новинної екосистеми. Очевидно, що незалежна журналістика та дії уряду мають властиву та необхідну напругу, і ми повинні шукати рішення, які допоможуть уникнути конфлікту інтересів. Але у нас також є взаємна потреба у підтримці публікації місцевих видавців, щоб вони могли спільно пережити цю кризу… та наступну", - йдеться у заяві.

Довідка

"Новинний Медіа Альянс" (News Media Alliance) об’єднує понад 2000 різноманітних новинних організацій США – від найбільших новинних груп та міжнародних ЗМІ, до локальних та гіпер-локальних медіа. Попередня назва альянсу – Газетна Асоціація Америки.

"Газети Америки" (America’s Newspapers) – найбільша газетна асоціація США, утворена у 2019 році. Об’єднує видавців друкованої преси заради збереження і розвитку галузі та захисту свободи слова та демократії.

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