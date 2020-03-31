Компанія "слуги народу" Негулевського отримала на дорожніх тендерах більше 25 млн грн, - ЗМІ

Компанія "Софія Граніт", засновником, а після обрання в парламент - кінцевим бенефіціарним власником якої значиться депутат від фракції "Слуга Народу" Ігор Негулевський виграла тендери на експлуатаційне утримання доріг в Миколаївській області на суму понад 25 мільйонів гривень. Про це повідомляється в матеріалі видання "Обозреватель", яке цитує дані розслідування програми "Watchdogs".

Як зазначає автор статті, саме ця фірма раптом стала одним з фаворитів-підрядників будівництва доріг на Миколаївщині.

"Після заходу Негулевського в парламент компанія раптово стала отримувати мільйонні замовлення на ремонти доріг. При тому, що до вересня 2019 року компанія займалася хіба що поставками щебеню і ямковим ремонтом. А з вересня і до сьогоднішнього дня отримує тендерів на суму понад 25 мільйонів гривень. При цьому зростають не тільки суми, але і рівень замовлень - тепер послугами "Софія Граніт" користуються не тільки сільські ради, а й обласні", - наголошується в матеріалі.

Згідно з даними з відкритої бази даних YouControl, в порівнянні з попередніми роками "Софія Граніт" продемонструвала колосальне зростання кількості і сум замовлень.

"Негулевський і в парламенті працює, що називається "за фахом" - він член комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, очолює підкомітет з питань автомобільного транспорту. Тому стрімкий зліт "Софія Граніт" в сфері дорожнього будівництва не дивує. Але головне те, що ніяких відремонтованих доріг миколаївці так і не побачили…", - підкреслює автор статті.

Як приклад того, якої якості роботу виконує компанія Негулевського, журналіст Watchdogs зняв відео ділянок, де повинен був проводиться ремонт. На одному з відео він стоїть на дорозі в ямі по коліно.

"У програмі розслідувань такий стан доріг назвали "марсіанськими ландшафтами". Однак, у марсіанських ландшафтів природне походження. А походження ландшафту доріг Миколаївської області - плід зусиль місцевого "Укравтодору" і підрядників а ля компанія "слуги народу" Негулевського "Софія Граніт", - резюмує автор статті.