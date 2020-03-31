підписатися на розсилку
27.8 28.5
30.45 31.45
˟
31 березня 2020, вівторок, 10:21 370
Верховна Рада і партії 2020-03-31T11:15:01+03:00
Українські Новини
Компанія "слуги народу" Негулевського отримала на дорожніх тендерах більше 25 млн грн, - ЗМІ

Компанія "слуги народу" Негулевського отримала на дорожніх тендерах більше 25 млн грн, - ЗМІ

Ірина Дорофейчук
Бюджет, Верховна Рада, Слуга народу, Ремонт автошляхів, Ігор Негулевський, Софія Граніт
Ігор Негулевский. Фото: nikvesti.com
Ігор Негулевский. Фото: nikvesti.com

Компанія "Софія Граніт", засновником, а після обрання в парламент - кінцевим бенефіціарним власником якої значиться депутат від фракції "Слуга Народу" Ігор Негулевський виграла тендери на експлуатаційне утримання доріг в Миколаївській області на суму понад 25 мільйонів гривень. Про це повідомляється в матеріалі видання "Обозреватель", яке цитує дані розслідування програми "Watchdogs".

Як зазначає автор статті, саме ця фірма раптом стала одним з фаворитів-підрядників будівництва доріг на Миколаївщині.

"Після заходу Негулевського в парламент компанія раптово стала отримувати мільйонні замовлення на ремонти доріг. При тому, що до вересня 2019 року компанія займалася хіба що поставками щебеню і ямковим ремонтом. А з вересня і до сьогоднішнього дня отримує тендерів на суму понад 25 мільйонів гривень. При цьому зростають не тільки суми, але і рівень замовлень - тепер послугами "Софія Граніт" користуються не тільки сільські ради, а й обласні", - наголошується в матеріалі.

Згідно з даними з відкритої бази даних YouControl, в порівнянні з попередніми роками "Софія Граніт" продемонструвала колосальне зростання кількості і сум замовлень.

"Негулевський і в парламенті працює, що називається "за фахом" - він член комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, очолює підкомітет з питань автомобільного транспорту. Тому стрімкий зліт "Софія Граніт" в сфері дорожнього будівництва не дивує. Але головне те, що ніяких відремонтованих доріг миколаївці так і не побачили…", - підкреслює автор статті.

Як приклад того, якої якості роботу виконує компанія Негулевського, журналіст Watchdogs зняв відео ділянок, де повинен був проводиться ремонт. На одному з відео він стоїть на дорозі в ямі по коліно.

"У програмі розслідувань такий стан доріг назвали "марсіанськими ландшафтами". Однак, у марсіанських ландшафтів природне походження. А походження ландшафту доріг Миколаївської області - плід зусиль місцевого "Укравтодору" і підрядників а ля компанія "слуги народу" Негулевського "Софія Граніт", - резюмує автор статті.

Більше новин про: Бюджет Верховна Рада Слуга народу Ремонт автошляхів Ігор Негулевський Софія Граніт

Ватрас зі "Слуги народу" заразився коронавірусом, ...
На проспекті Бандери повністю оновлять покриття пр...
Рада дозволила використовувати незареєстровані в У...
Зеленський приїхав у Раду перед голосуванням за "з...
В Україні підтвердили 549 випадків COVID-19. Померли від коронавірусу 13 осіб
З готелю "Козацький" втекли кілька осіб, поміщених на обсервацію
Новини
22 тис. прикарпатців уже вирішують газові питання через чат-бот 7104ua у Viber 11:28 Прес-реліз
Рубль знову підскочив. Курс російської нацвалюти на 31 березня 10:55
З готелю "Козацький" втекли кілька осіб, поміщених на обсервацію 10:55
Україна виплатила МВФ $410 млн 10:54
Коронавірус. Фото: pixabay.com
За добу надійшло 378 підозр на коронавірус: карта розповсюдження 10:43 Карта
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
Київ запровадив обмеження на в'їзд та виїзд з Козина і Лісників на час карантину 19:58
Новим міністром охорони здоров'я стане ексглава Одеської області Максим Степанов – що про нього відомо? 14:38
НАБУ сливало іноземним посольствам матеріали справ та особисті дані нардепів, - ЗМІ 16:28
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину 14:59
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину 14:59
Денис Єрмак. Фото: Радіо Свобода
САП відкрила справу на брата Єрмака за можливу торгівлю посадами 13:39
Типова тендерна документація від бізнесу залучить до ринку усіх порядних підрядників, – Всеукраїнська дорожня асоціація 16:29 Прес-реліз
Кабмін запропонував у два рази скоротити зарплату чиновників, у яких вона вище 47 тис. гривень 14:56
більше новин
Кількість хворих на COVID-19 наближається до 800 тис. Дані на 31 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok