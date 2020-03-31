Пальчевський звинуватив медичну мафію і Радуцького в приховуванні правдивої картини про епідемію COVID-19

Один з лідерів суспільної думки, телевізійний журналіст Андрій Пальчевський звинуватив медичну мафію та нардепа Михайла Радуцького в приховуванні правдивої картини поширення епідемії COVID-19 в Україні шляхом закриття лабораторії, яка робить тести на коронавірус. Таким чином, на сьогодні в Україні неможливо здати альтернативні тести на коронавірус і монополізовано інформацію про поширення епідемії. З цією інформацією Пальчевський буде звертатись до Офісу Президента, Верховної Ради та в судові органи.

У своєму зверненні Андрій Пальчевський заявив: "Медична мафія в особі Радуцького закриває лабораторії, усуваючи конкурентів і використовуючи службове положення для заробляння грошей під час епідемії".

"Під час епідемії сили МОЗу кидають на конкурентів приватного бізнесу Радуцького замість того, щоб боротися з епідемією в країні! Наприклад, вони вигадали історію про те, що одна з найпотужніших лабораторій країни в епоху епідемії не доповіла про хворих. І тепер вони надсилають представників ліцензійного комітету, щоб позбавити лабораторію ліцензії", – заявив Пальчевський.

"Які 400 осіб хворих? – каже Пальчевський. – Якщо ми знаємо, що у нас лікарів заражається по 100 осіб на день! До речі, про лікарів – а хто чим їх забезпечив? Замість того, щоб ось ці ось "балачки" нам розповідати і зробити те, що було потрібно, а саме – підготувати лікарів в першу чергу і мед. персонал до боротьби, вони зараз будуть приховувати інформацію. Не вийде!

Поки керівництво країни не убив коронавірус – потрібно оточити себе людьми, які можуть захистити всю країну, а не набором негідників, які десь колись працювали і працюють в "приватних лавках" і зараз безтендерно змітають гроші на народній біді. Вони повинні відповісти за злочинну недбалість!

Цей тиск і переслідування призведуть до зворотної для влади реакції суспільства", – резюмував Пальчевський.

Нагадаємо, раніше Пальчевський жорстко розкритикував владу за "підготовку" до епідемії і розповів, що хворих в Україні в 10 разів більше.

А в українському сегменті Фейсбуку набирає популярності хештег #крадуцький.