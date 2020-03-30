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30 березня 2020, понеділок, 20:37 329
Бізнес 2020-03-30T21:45:01+03:00
Українські Новини
Жанна Кравчук стала головним вченим фармацевтичної компанії "Дарниця"

Жанна Кравчук стала головним вченим фармацевтичної компанії "Дарниця"

Таня Войтюк
Дарниця, Дмитро Шимків, Жанна Кравчук
Жанна Кравчук
Жанна Кравчук

Керівник медичного департаменту фармацевтичної компанії "Дарниця" Жанна Кравчук призначена головним вченим компанії. Про це заявив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Він підкреслив, що нинішній час глобальних викликів вимагає швидких рішень і створення нового потужного механізму для боротьби з загрозою епідемії. У зв'язку з цим рада директорів Darnitsa Group прийняв рішення про створення посади Chief Scientist - головний учений компанії "Дарниця".

"Кожна з провідних фармацевтичних компаній світу інвестує в науку, дослідження, розробку, оскільки завжди дивиться в майбутнє. В умовах кризи COVID-19 кількість можливостей і запитів на нестандартні рішення зростає з кожним днем. Вивчення нових можливостей лікарських засобів, аналіз терапій і розробок, вивчення передових патентів світу і формування власних, співпраця з провідними вченими та медиками світу – все це відповідальність головного вченого, який буде працювати над вирішенням завдань ради директорів Darnitsa Group і взаємодіяти з оперативної командою "Дарниці", - підкреслив Дмитро Шимків.

Жанна Кравчук – кандидат біологічних наук. Має 20-річний досвід роботи у науково-дослідній, медичної та регуляторній сферах. Працювала і вела дослідження в Інституті клітинної біології та генної інженерії НАН України, Університеті Нюшатель, Швейцарія, Університеті Jaime I, Іспанія. 12 років вона працювала на керівних посадах найвідоміших національних фармацевтичних компаніях, таких, як "Дарниця" і "Артеріум", де займалася дослідженнями і розробками, здійснювала регуляторну та медичну підтримку просування препаратів на українському та міжнародних ринках. Має понад 50 наукових публікацій, є автором 5 патентів.

протягом останніх двох років в "Дарниці" під керівництвом Жанни Кравчук, разом з командою медичного департаменту розроблено, досліджено, ліцензовані та зареєстровано 25 нових продуктів в Україні. В процесі реєстрації знаходяться ще 13 препаратів.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Частка "Дарниці" в 2019 році склала 13,76%. Продуктовий портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля – кардіологія, неврологія і вирішення проблем болю. Бенефіціари компанії - сім'я Загорій.

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