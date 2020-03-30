НАБУ сливало іноземним посольствам матеріали справ та особисті дані нардепів, - ЗМІ

Опубліковані “зливи” переписок підлеглих Ситника з іноземними посольствами свідчать, що НАБУ системно зливало закриті матеріали розслідування і особисті данні депутатів, а детективи НАБУ звітували про свою роботу іноземним кураторам.

В розпорядженні сайту "Страна" опинилися матеріали, які доводять, що НАБУ зливали в посольства ряду країн матеріали справ і особисті дані українських нардепів, а детективи агентства за вказівкою свого керівництва ходили туди зі звітами про розслідування, пише "Обозреватель".

Від НАБУ з працівниками посольств, міжнародних структур комунікує Поліна Чиж, головний спеціаліст відділу забезпечення роботи директора НАБУ, а фактично - помічниця Гізо Углава, заступника Ситника. Вона посилала посольствам звіти, закриті матеріали справ і дані на політиків. Крім того, Чиж від імені керівництва регулярно "стукала" на інші українські правоохоронні органи.

Ось приклад таких листів, які отримував Максим Маркевич, член місії МВФ в Україні, через якого НАБУ контактувало з головою місії МВФ в Україні Рон ван Роденом і членом місії Емануелем Матіасом.

В цих листах Національне антикорупційне бюро просить вказівок від посольства іноземної держави - як відповідати на запити народних депутатів України. Ці відповіді попередньо узгоджуються з працівниками посольства. Те, що це співробітники посольств, видно по електронній адресі @ state.gov.

НАБУ активно ділиться документацією з посольством за прямою вказівкою першого заступника Ситника Гізо Углаву:

У відповідь посольство запитує інформацію у справах, які їх цікавлять:

З листування стає зрозуміло, що детективи НАБУ ходять в посольство чи радитися, то чи треба звітувати у справах, які вони ведуть.

У листуванні згадується Метт, який дав вказівку переслати інформацію детективам, які ведуть справу "Укрзалізниці". Це Метью Торсен, який на той момент був старшим радником з кримінального правосуддя в відділі по боротьбі з наркотиками і правоохоронними органами посольства США.

Більш того, детективи пишуть в посольство звіти, заповнюють анкети. Посольство встановлює чіткі дедлайни і пише, що буде викликати детективів для звітності.

Справи, які цікавлять США - це провадження проти нардепа Мартиненка, справа "Укрзалізниці", екс-міністра екології Злочевського (пов'язане, до речі, зі справою сина Джо Байдена).

НАБУ зливає також і особисті дані нардепів - наприклад, адреса фактичного проживання (перед публікацією ці данні заретушували) депутата Миколи Мартиненка.

Нагадаємо, що на розгляді Верховної Ради України на даний момент знаходяться проект рішення про відставку Артема Ситника з підписами 216 народних депутатів та два проекти змін до чинного законодавства, які стосуються безпосередньо процедури звільнення директора НАБУ. Підставою для такого звільнення депутати вважають внесення директора НАБУ до офіційного списку корупціонерів НАЗК та низька ефективність агентства в боротьбі з корупцією серед топ-чиновників.