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30 березня 2020, понеділок, 14:26 165
Верховна Рада і партії 2020-03-30T14:59:28+03:00
Українські Новини
Корупція неприпустима, – Разумков прокоментував скандал з головою ОП Єрмаком

Корупція неприпустима, – Разумков прокоментував скандал з головою ОП Єрмаком

Тетяна Зотова
Верховна Рада України, Дмитро Разумков, Андрій Єрмак, Офіс Президента України
Дмитро Разумков. Фото: informator.news
Дмитро Разумков. Фото: informator.news

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков прокоментував оприлюднені народним депутатом Гео Леросом (фракція "Слуга народу") відеозаписи, на яких брат глави Офісу Президента Андрія Єрмака Денис обговорює питання призначення на різні державні посади.

Про це повідомило інтернет-видання Depo.ua.

"Моя особиста думка – корупція неприпустима", – сказав голова Ради. Спікер підкреслив, що таким має бути не лише його думка, а думка "будь-якої людини в українській державі".

"Якщо чиновник займається подібними діями, то він буде покараний. І це нормально. Так відбувається в усьому цивілізованому світі. Подивимося, як будуть розгортатися події, – підтвердиться чи ні", – підсумував Разумков.

При цьому, Разумаков зазначив, що чекає відповіді з боку Єрмака та Лероса.

"Думаю, що найближчим часом будуть дані відповіді і з боку Єрмака, і з боку Гео Лероса щодо даного питання. І тоді ми зможемо формувати для себе ті чи інші рішення", – сказав спікер українського парламенту.

Нагадаємо, 29 березня нардеп Лерос оприлюднив кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак обговорює питання призначення на різні державні посади, в розмові називаються різні суми.

Андрій Єрмак назвав наклепом відеозаписи, що опубліковані Леросом, та пообіцяв подати відповідні заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань (ДБР). У відповідь Лерос оприлюднив ще декілька відео з Єрмаком та направив відеозаписи до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

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