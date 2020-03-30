Бойко запропонував роздати усім громадянам по 1 тис. гривень, чий дохід нижче 2 прожиткових мінімумів

Співголова фракції "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко запропонував виділити з державного бюджету по 1 тис. гривень для кожного громадянина, чий сукупний сімейний дохід нижче 2 прожиткових мінімумів.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Наша політична сила має такий Антикризовий план. Частково він вже почав втілюватися у життя завдяки нашій роботі. Він складається з 4 головних напрямів", – сказав Юрій Бойко.

Перший напрям – підтримка медицини. "Починаючи зі збільшення зарплат лікарям, страхування лікарів, тому що вони сьогодні на передньому краї боротьби з коронавірусом, і завершуючи припиненням цієї так званої медичної реформи, відпрацюванням моделі, яка дозволить медицині дійсно працювати для людей, налагодженням виробництва необхідних медпрепаратів та медобладнання – всього того, чого зараз не вистачає у лікарнях", – підкреслив парламентарій.

Другий напрям – наповнення бюджету. "Це жорсткі заходи, спрямовані проти відтоку валюти з країни, проведення реструктуризації зовнішніх боргів. Потрібно не просто кромсати бюджет, ріжучи й так невеликі статті видатків", – зазначив він.

Третій напрям – підтримка бізнесу. "Особливо це стосується малого і середнього бізнесу. Частково ці пропозиції знайшли відображення у законопроекті, який сьогодні, сподіваюся, буде прийнято. Але треба йти далі. Бізнес потребує реальних фінансових вливань, державної допомоги, здешевлення кредитів і збільшення бюджетного фінансування за деякими напрямами", – наголосив Юрій Бойко.

Четвертий напрям – підтримка людей. "Сьогодні люди не мають достатніх заощаджень, вони не працюють і позбавлені доходів. Ми наполягаємо на розробці програми підтримки громадян. Наша пропозиція – дати 1 000 гривень кожній людині, у якої дохід в сім’ї на одну людину складає менше двох прожиткових мінімумів. Надати допомогу молодим сім’ям, тим, хто не може сплачувати за комунальні послуги та виплачувати кредити", – зазначив політик.

"Це абсолютно чіткий Антикризовий план, і його потрібно втілювати. Тоді люди побачать, що держава про них піклується. Запорукою успішної боротьби з епідемією є сильна державна влада і фінансова подушка, яка є в країні. Ці дві складові вже дали деяким країнам можливість подолати цю біду", – резюмував співголова фракції ОПЗЖ.