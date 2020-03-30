підписатися на розсилку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
30 березня 2020, понеділок, 13:41 15
Верховна Рада і партії 2020-03-30T14:45:02+03:00
Українські Новини
Бойко запропонував роздати усім громадянам по 1 тис. гривень, чий дохід нижче 2 прожиткових мінімумів

Бойко запропонував роздати усім громадянам по 1 тис. гривень, чий дохід нижче 2 прожиткових мінімумів

Тетяна Зотова
Юрій Бойко, ОПЗЖ, фіндопомога
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова фракції "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко запропонував виділити з державного бюджету по 1 тис. гривень для кожного громадянина, чий сукупний сімейний дохід нижче 2 прожиткових мінімумів.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Наша політична сила має такий Антикризовий план. Частково він вже почав втілюватися у життя завдяки нашій роботі. Він складається з 4 головних напрямів", – сказав Юрій Бойко.

Перший напрям – підтримка медицини. "Починаючи зі збільшення зарплат лікарям, страхування лікарів, тому що вони сьогодні на передньому краї боротьби з коронавірусом, і завершуючи припиненням цієї так званої медичної реформи, відпрацюванням моделі, яка дозволить медицині дійсно працювати для людей, налагодженням виробництва необхідних медпрепаратів та медобладнання – всього того, чого зараз не вистачає у лікарнях", – підкреслив парламентарій.

Другий напрям – наповнення бюджету. "Це жорсткі заходи, спрямовані проти відтоку валюти з країни, проведення реструктуризації зовнішніх боргів. Потрібно не просто кромсати бюджет, ріжучи й так невеликі статті видатків", – зазначив він.

Третій напрям – підтримка бізнесу. "Особливо це стосується малого і середнього бізнесу. Частково ці пропозиції знайшли відображення у законопроекті, який сьогодні, сподіваюся, буде прийнято. Але треба йти далі. Бізнес потребує реальних фінансових вливань, державної допомоги, здешевлення кредитів і збільшення бюджетного фінансування за деякими напрямами", – наголосив Юрій Бойко.

Четвертий напрям – підтримка людей. "Сьогодні люди не мають достатніх заощаджень, вони не працюють і позбавлені доходів. Ми наполягаємо на розробці програми підтримки громадян. Наша пропозиція – дати 1 000 гривень кожній людині, у якої дохід в сім’ї на одну людину складає менше двох прожиткових мінімумів. Надати допомогу молодим сім’ям, тим, хто не може сплачувати за комунальні послуги та виплачувати кредити", – зазначив політик.

"Це абсолютно чіткий Антикризовий план, і його потрібно втілювати. Тоді люди побачать, що держава про них піклується. Запорукою успішної боротьби з епідемією є сильна державна влада і фінансова подушка, яка є в країні. Ці дві складові вже дали деяким країнам можливість подолати цю біду", – резюмував співголова фракції ОПЗЖ.

Більше новин про: Юрій Бойко ОПЗЖ фіндопомога

САП відкрила справу на брата Єрмака за можливу торгівлю посадами
Наприкінці тижня в Києві можуть відключити опалення, - Кличко
Новини
Рада звільнила Ємця та Уманського 15:00
Рада проголосувала за трикратну доплату медикам, які працюють з хворими на коронавірус 14:47
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Рада відмовилася призначити ексгубернатора Одеської області Степанова главою МОЗ 14:40
Корупція неприпустима, – Разумков прокоментував скандал з головою ОП Єрмаком 14:26
Гривня різко злетіла. Курс НБУ на 31 березня 14:00
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
Київ запровадив обмеження на в'їзд та виїзд з Козина і Лісників на час карантину 19:58
Новим міністром охорони здоров'я стане ексглава Одеської області Максим Степанов – що про нього відомо? 14:38
Українських військових доведеться задіяти для протидії COVID-19 вже найближчими тижнями, – Смешко 17:20
В Україні 109 нових випадків коронавірусу, всього 418 інфікованих. Карта поширення 10:43 Інфографіка
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
В Україні 109 нових випадків коронавірусу, всього 418 інфікованих. Карта поширення 10:43 Інфографіка
За добу у світі понад 70 тисяч нових випадків коронавірусу. Дані на 29 березня 08:25 Інфографіка
Кабмін запропонував у два рази скоротити зарплату чиновників, у яких вона вище 47 тис. гривень 14:56
В Україні зобов'язали проходити самоізоляцію всіх громадян, які повернулися з "коронавірусних" країн 11:13
більше новин
У Києві вже 102 заражених коронавірусом, двоє вилікувались
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok