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30 березня 2020, понеділок, 13:54 192
Кабмін 2020-03-30T15:00:03+03:00
Українські Новини
Політтехнолог пояснив відставку міністра Уманського

Політтехнолог пояснив відставку міністра Уманського

Тетяна Зотова
Відставка міністра, Ігор Уманський, Мінфін України, Петро Охотін
Ігор Уманський. Фото: ForumDaily
Ігор Уманський. Фото: ForumDaily

Політтехнолог Петро Охотін вважає, що вихід у відставку міністра фінансів України Ігоря Уманського демонструє його слабкість на цій посаді. Також експерт зазначив, що першим "втекти з корабля" спробував міністр охорони здоров'я Ілля Ємець.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

"Цей Кабмін був консенсусним – в ньому мають бути враховані інтереси основних фінансово-промислових груп. Боротися з пандемією у нього в планах не було. Першим намагався втекти з корабля міністр охорони здоров'я Ємець. В умовах пандемії. Тепер на вихід відправлять Ігоря Уманського, міністра фінансів. На мою думку, всі, хто зараз біжить з корабля Кабміну, показують слабкість", – пояснив експерт.

Також Охотин навів кілька прикладів непрофесіоналізму Уманського. За даними політтехнолога, саме міністр фінансів підготував проект держбюджету, в якому планувалося скоротити витрати на українську культуру, спорт та аеропорт "Дніпро".

"Так найпростіше – просто взяти й змінити в табличці цифри. А що? У той же час, ми розуміємо, що скорочення грошей на культуру – це капітуляція перед Росією. А зупинка будівництва аеропорту у Дніпрі – це зменшення внутрішньої мобільності населення, занепад цілого регіону", – йдеться в повідомленні.

Охотін акцентував, що нібито чернетка змін до бюджету, яку отримав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, була "зроблена абияк". А сам фінальний документ готувався мало не самим прем'єром в ручному режимі.

"Про Уманського пишуть, нібито він має досвід боротьби з кризою. Мовляв, вже був в.о. міністра фінансів в 2009-2010 роках. Ми чудово пам'ятаємо той період. Сказати, що управління було дуже успішним не можна. Про Уманського говорять як про людину, яка пропонувала дефолт", – підкреслив експерт.

Охотін зазначив, що на своєму посту Уманський встиг призначити Сергія Мельника та Світлану Воробей, про чиї професійні досягнення він нічого не чув.

"Бачив коментарі про те, що Уманський нібито протестує проти того, що Зеленський залишив голів ДПС (Державної податкової служби) та ДМС (Державної митної служби). Зрозуміло, що Сергій Верланов і Макс Нефьодов знаходяться на дуже важливих посадах. Та атака з боку міністра фінансів на них логічна. Однак основне питання: кого він пропонує на заміну, чи немає там свого інтересу?" – резюмував експерт.

Як повідомляли ЗМІ, народний депутат Ірина Геращенко повідомила про відставку глав Міністерства охорони здоров'я Іллі Ємця та Міністерства фінансів Ігоря Уманського. У той же час офіційно цю інформацію в Ємця спростували.

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