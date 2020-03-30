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  • До України прибули 100 тис. високоточних ПЛР тест-систем, закуплених у Південній Кореї
30 березня 2020, понеділок, 13:50 384
Політика 2020-03-30T15:00:03+03:00
Українські Новини
До України прибули 100 тис. високоточних ПЛР тест-систем, закуплених у Південній Кореї

До України прибули 100 тис. високоточних ПЛР тест-систем, закуплених у Південній Кореї

Ірина Дорофейчук
Медицина, Обладнання, Пандемія, Коронавірус, Новинський
Доставка медичного обладнання з Республіки Корея. Фото: прес-служба ВН
Доставка медичного обладнання з Республіки Корея. Фото: прес-служба ВН

Сьогодні вночі в міжнародний аеропорт "Бориспіль" з Південної Кореї прибула партія 100 тис. високоточних тест-систем DialPlexQ™️ 2019-nCoV закуплених Міжнародним благодійним фондом Вадима Новинського на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Про це повідомили в прес-службі Фонду.

Доставка обладнання була організована по лінії МЗС України у тісній співпраці зі Штабом по боротьбі з епідемією коронавірусу при Офісі Президента України.

Для закупівлі тестів Фонд Новинського виділив понад 1,5 млн дол.

"Це той посильний внесок, яким кожен з нас сьогодні може допомогти державі, щоб зупинити загальну біду. Наш Фонд продовжує закупівлі, вже проплачені наступні партії обладнання та засобів захисту, і по мірі наявності у постачальників ми будемо привозити їх в Україну", - цитує прес-служба засновника Фонду, народного депутата Вадима Новинського.

Основним принципом закуплених тест-систем є метод ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) в реальному часі (Real Time PCR), шляхом якого можна визначити специфічні гени РНК. Час проведення тесту від 105 до 120 хв.

Усі тести мають сертифікат Європейської відповідності (CE-IVD)

По завершенні митного оформлення тест-системи будуть передані ДП "Укрвакцина" і протягом тижня будуть розподілені по інфекційним лабораторіям, які мають відповідні умови для зберігання та роботи з такими реагентами у всіх регіонах України.

Як повідомлялося, раніше Фонд Вадима Новинського закупив в КНР 10 високоефективних апаратів штучної вентиляції легенів, 850 комплектів індивідуального захисту медиків та 10 тис. експрес-тестів. Обладнання і тести в даний час передаються в регіональні спеціалізовані медустанови. У неділю другим авіабортом з Китаю доправив закуплені Фондом тисячі костюмів і респіраторів вищого сптупіню захисту для медиків. Вони розподілені в Донецьку, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську і Харківську області.

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