Рекорд компанії "Нова пошта": за 4 дні вона безоплатно доставить у 25 регіонів країни 120 тонн медичних товарів

Під час недавньої зустрічі президента України з представниками вітчизняного бізнесу провідні гравці галузей домовилися консолідувати зусилля у боротьбі зі смертоносним вірусом. Будучи найбільшою службою доставки в Україні, компанія "Нова пошта" зобов'язалася забезпечити державу безоплатною доставкою вантажів до медичних закладів по всій території країни. 26 березня 2020 року цей проєкт стартував.

У координації з Офісом Президента "Нова пошта" доправить до лікарень 24 областей і міста Києва велику партію засобів індивідуального захисту та медичних приладів. Медики одержать більш як 6 млн пар захисних рукавичок, 7,5 тис. шапочок, 14 тис. пар бахіл, 19,5 тис. термометрів, більш як 3,6 тис. пульсоксиметричних датчиків для дітей і дорослих, приблизно 5 тис. вірусо-бактеріальних фільтрів й інше. Загалом до лікарень спрямовано 6,5 млн одиниць медичних товарів.

За словами керівництва компанії, доставка буде виконана протягом п'яти днів – з 26 до 30 березня. Перші поштові машини вже відправилися в дорогу. Компанія задіяла 6 фур, кожна з яких привезла по 20 тонн вантажу на сортувальні термінали, після чого посилки спрямують в усі області України. Доставку вантажу виконають безоплатно.

"Як і в 2014 році кожний український бізнес просто зобов'язаний зробити все, що в його силах, щоб захистити Україну від страшної загрози. Ми зробимо те, що вміємо найкраще – швидко та якісно доправимо рекордну партію медичних товарів до лікарень по всій Україні. Компанія виконає це безоплатно, дотримуючись всіх наших стандартів щодо швидкості. Незважаючи на всі складнощі, наша логістика й інфраструктура працюють надійно та безпечно, жителі України й український бізнес можуть розраховувати на "Нову пошту"!" ,– заявив співзасновник компанії "Нова пошта" Вячеслав Климов.