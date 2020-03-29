Як повідомив на своїй сторінці в Фейсбук Андрій Прокопенко: "В середу, 25 березня, ми передали в Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ сучасне лабораторне обладнання для проведення діагностики коронавірусної інфекції на основі полімеразної ланцюгової реакції".В лабораторному центрі вже проведене його налаштування та тестові дослідження, які показали, що обладнання працює коректно. Результати направлені Київ. Попередньо, з понеділка-вівторка лабораторія зможе повноцінно працювати. Кошти на придбання були зібрані за один день. Перший внесок зробив Андрій Прокопенко - перерахував місячну зарплатню 45 000 гривень, а далі ініціативу підтримали АТ "Слов'янські шпалери – КФТП", ТОВ "Український аграрний холдинг", ТОВ "Індустріальна молочна кампанія", Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко та депутат обласної ради Валерій Куліч. До лабораторного оснащення одразу купили і необхідне додаткове обладнання, стерильні бокси та центрифуги. Цього тижня від держави область отримала 1800 ПЛР-тестів. Тож відтепер лабораторна діагностика на коронавірус проводитиметься у Чернігові. За словами директора Чеонігівського обласного лабораторного центру Миколи Донця, за один раз досліджується 12 біоматеріалів. При необхідності лабораторія працюватиме у три зміни, і за добу можуть дослідити 36 зразків. ПЛР-тестування для жителів області безкоштовне. Також, як повідомив Андрій Прокопенко, за останній тиждень за кошти бюджету та благодійників придбано ще шість апаратів штучної вентиляції легень.