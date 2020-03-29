підписатися на розсилку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
  • Новини
  • Політика
  • За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус
29 березня 2020, неділя, 20:20 754
Політика 2020-03-29T20:22:02+03:00
Українські Новини
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для прове

За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус

Валерия Драгомирова

Як повідомив на своїй сторінці в Фейсбук Андрій Прокопенко: "В середу, 25 березня, ми передали в Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ сучасне лабораторне обладнання для проведення діагностики коронавірусної інфекції на основі полімеразної ланцюгової реакції".


В лабораторному центрі вже проведене його налаштування та тестові дослідження, які показали, що обладнання працює коректно. Результати направлені Київ. Попередньо, з понеділка-вівторка лабораторія зможе повноцінно працювати.

Кошти на придбання були зібрані за один день. Перший внесок зробив Андрій Прокопенко - перерахував місячну зарплатню 45 000 гривень, а далі ініціативу підтримали АТ "Слов'янські шпалери – КФТП", ТОВ "Український аграрний холдинг", ТОВ "Індустріальна молочна кампанія", Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко та депутат обласної ради Валерій Куліч.

До лабораторного оснащення одразу купили і необхідне додаткове обладнання, стерильні бокси та центрифуги.

Цього тижня від держави область отримала 1800 ПЛР-тестів. Тож відтепер лабораторна діагностика на коронавірус проводитиметься у Чернігові.

За словами директора Чеонігівського обласного лабораторного центру Миколи Донця, за один раз досліджується 12 біоматеріалів. При необхідності лабораторія працюватиме у три зміни, і за добу можуть дослідити 36 зразків. ПЛР-тестування для жителів області безкоштовне.

Також, як повідомив Андрій Прокопенко, за останній тиждень за кошти бюджету та благодійників придбано ще шість апаратів штучної вентиляції легень.

Більше новин про:

Медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус, - Зеленський
Київ запровадив обмеження на в'їзд та виїзд з Козина і Лісників на час карантину
Новини
Уряд скоротить витрати на апарат ВР, Держуправління справами, Офіс Генпрокурора та інші органи влади 21:42
Україну чекає загроза дефолту, якщо Рада не прийме земельну реформу і закон про банки, - Зеленський 21:02
Медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих на коронавірус, - Зеленський 20:45
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
Київ запровадив обмеження на в'їзд та виїзд з Козина і Лісників на час карантину 19:58
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
Українських військових доведеться задіяти для протидії COVID-19 вже найближчими тижнями, – Смешко 17:20
Новим міністром охорони здоров'я стане ексглава Одеської області Максим Степанов – що про нього відомо? 14:38
Наєв знову став командувачем ООС 14:08
Криклій, Уманський і Ємець найближчим часом можуть залишити Кабмін, - ЗМІ 16:47
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
За добу у світі понад 70 тисяч нових випадків коронавірусу. Дані на 29 березня 08:25 Інфографіка
В Україні 109 нових випадків коронавірусу, всього 418 інфікованих. Карта поширення 10:43 Інфографіка
У Сумах заборонили виходити на вулицю без крайньої необхідності 17:55
Травневе тепло потішить українців, але нічні заморозки не відступлять: прогноз погоди на 29 березня 21:00
більше новин
Витрати на інфраструктуру і розвиток, культуру та освіту в бюджеті не уріжуть, - Шмигаль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok