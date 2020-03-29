Як повідомив на своїй сторінці в Фейсбук Андрій Прокопенко: "В середу, 25 березня, ми передали в Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ сучасне лабораторне обладнання для проведення діагностики коронавірусної інфекції на основі полімеразної ланцюгової реакції".



В лабораторному центрі вже проведене його налаштування та тестові дослідження, які показали, що обладнання працює коректно. Результати направлені Київ. Попередньо, з понеділка-вівторка лабораторія зможе повноцінно працювати.



Кошти на придбання були зібрані за один день. Перший внесок зробив Андрій Прокопенко - перерахував місячну зарплатню 45 000 гривень, а далі ініціативу підтримали АТ "Слов'янські шпалери – КФТП", ТОВ "Український аграрний холдинг", ТОВ "Індустріальна молочна кампанія", Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко та депутат обласної ради Валерій Куліч.



До лабораторного оснащення одразу купили і необхідне додаткове обладнання, стерильні бокси та центрифуги.



Цього тижня від держави область отримала 1800 ПЛР-тестів. Тож відтепер лабораторна діагностика на коронавірус проводитиметься у Чернігові.



За словами директора Чеонігівського обласного лабораторного центру Миколи Донця, за один раз досліджується 12 біоматеріалів. При необхідності лабораторія працюватиме у три зміни, і за добу можуть дослідити 36 зразків. ПЛР-тестування для жителів області безкоштовне.



Також, як повідомив Андрій Прокопенко, за останній тиждень за кошти бюджету та благодійників придбано ще шість апаратів штучної вентиляції легень.