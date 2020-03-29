Треба чітко сказати зовнішнім кредиторам, що Україна не збирається повертати борги в цьому році, - Бойко.

Без працюючої економіки у країни не буде коштів на боротьбу з епідемією.

Про це заявив Співголова фракції Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко, коментуючи фінансово-економічну ситуацію в Україні, передає прес-служба партії.

"До кінця року країні необхідно виплатити зовнішнім кредиторам 11,6 млрд доларів. З урахуванням провалу з наповненням бюджету, закриття зовнішніх ринків та інших негативних економічних чинників, Україна не зможе самостійно пройти такі виплати. У той же час, вимоги єдиного з усіх доступних кредиторів - МВФ (Україна сподівається отримати від МВФ кредит в сумі 8 млрд дол., - ред.), - стосуються ухвалення парламентом закону про відкриття ринку землі. Це призведе до її продажу в кризу задешево, що є для Опозиційної платформи - За життя категорично неприйнятним. Земля - це наш головний національний ресурс", - сказав Юрій Бойко.

Він підкреслив, що ключове завдання для уряду – це говорити із зовнішніми кредиторами про реструктуризацію боргів.

"Сьогодні треба чітко сказати зовнішнім кредиторам, що ми не збираємося повертати такі борги в цьому році, припинити виведення валюти з країни, припинити спекуляції з ОВДП і провести переговори з власниками єврооблігацій. Це ключове завдання, яке має зробити уряд", - підкреслив опозиційний політик.

Друге важливе питання стосується бюджету. З його слів, ефективність заходів, запропонованих урядом, для подолання й епідеміологічного кризи, і економічної, викликає великі сумніви.

"Коли я їх послухав, у мене виникли взагалі великі сумніви, що вони в змозі щось зробити, щоб вивести країну з кризи. Наприклад, що вони пропонують, - вони хочуть максимально забрати гроші у регіонів (мінус 20 млрд грн.), а центральні органи влади зробити "священними коровами" (тільки мінус 1,3 млрд грн.). Такого бути не повинно, якщо терплять, то терплять всі!" - підкреслив Юрій Бойко.

Головне завдання, за його словами, це підтримати зараз медиків і забезпечити людям соціальний захист, і прислухатися до конструктивних порад, щоб "не втрачати дорогоцінного часу, якого у країни зараз просто немає".

"Нам усім доведеться братися за цю роботу, не просто об'єднавшись, а ефективно допомагаючи нашій державі вибратися з боргової ями, щоб підтримати економіку і захистити людей. У Опозиційної платформи - За життя є готовий Антикризовий план, в якому по пунктах прописано, що необхідно зробити, щоб мінімізувати економічні наслідки епідемії, як збалансувати бюджет, як перерозподілити витрати, де взяти доходи, щоб не завалилася економіка і був забезпечений соціальний захист громадян. Завдання влади - взяти його і виконати", - резюмував Юрій Бойко.