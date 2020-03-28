Схеми Кучера-Кудрявцева працюють навіть після "ліквідації" ДАБІ, - ЗМІ

Незважаючи на ухвалену 13 березня постанову Кабінету міністрів щодо ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ), у будівельній сфері продовжують діяти схеми, котрі провадять люди Кучера-Кудрявцева. Про це йдеться у матеріалі, опублікованому ЗМІ.

"Поки що постанова існує лише на папері. Минуло більше двох тижнів, а далі першого пункту справа досі не дійшла. Ба більше – у відомстві офіційно стартував процес... централізації, що суперечить курсу, котрий проголошує керівництво країни. Адже новий очільник ДАБІ Юрій Васильченко видав наказ про фактичну монополізацію прийняття рішень щодо більшості об’єктів будівництва (це клас наслідків СС2) на рівні центрального апарату", – говориться у статті.

За даними ЗМІ, автомат з "обілєчіванія" усіх забудовників від мала до велика запрацював знову на повну потужність. А очолили його "найкращі учні Рибака-Кучера-Кудрявцева" – ті самі "робочі гвинтики" корупційних схем зайняли місця своїх патронів на державних посадах.

Нагадаємо, що за часів Януковича Сергій Кучер очолював ДАБІ Києва, а Олександр Рибак (син екс-спікера від Партії регіонів) – ДАБІ України. Саме вони, за участі тодішнього голови управління дозвільних процедур Інспекції Олександра Сергієнко, розробили та впровадили відому кожному забудовнику схему "5 доларів за квадратний метр".

Олексій Кудрявцев, котрий очолив Інспекцію вже за Порошенка, з успіхом підхопив "напрацювання" попередників. І навіть пішов далі, нібито задля прозорості створивши цифровий реєстр ДАБІ. Насправді, маючи повний контроль над внесенням змін до реєстру, Кудрявцев отримав потужний механізм для викачування грошей з забудовників.

"І ось тепер, після рішення уряду, головою комісії з ліквідації Інспекції призначено заступника начальника відділу методології та нагляду за здійсненням декларативних процедур департаменту дозвільних процедур ДАБІ Богдана Федоренка. Котрого ЗМІ називають "настроювачем дозвільних схем", – повідомляється у матеріалі.

Паралельно з цим призначають на посаду голови ДАБІ і Юрія Васильченко. До цього Васильченко займав посаду начальника відділу ДАБІ з питань обстеження та паспортизації Управління ліцензування, обстеження та паспортизації.

"Цікаво що Васильченко відразу призначає Федоренка виконуючим обов’язки начальника департаменту дозвільних процедур. Тіньовими кураторами схеми залишились експосадовці з ДАБІ часів Кучера – вже згадуваний Олександр Сергієнко та його колишній заступник Олександр Воробйов. За ідеєю авторів схеми, таке двовладдя має працювати як дублюючий запобіжник. І навіть якщо замінять голову ДАБІ, то "при справах" залишиться кишеньковий голова ліквідаційної комісії", – резюмують ЗМІ.