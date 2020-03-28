Українських військових доведеться задіяти для протидії COVID-19 вже найближчими тижнями, – Смешко

Влада України вже сьогодні має готуватись до активного включення Збройних Сил України, Нацгвардії та СБУ до протиепідеміологічних заходів в боротьбі з COVID-19. Тільки зусиль Міністерства внутрішніх справ може не вистачити.

Провідні країни світу успішно використовують збройні формування для протидії коронавірусу, в тому числі й медичні потужності армії. Зростання кількості хворих в нашій країні свідчить про те, що ресурси військових можливо доведеться задіяти вже протягом наступних 1-2 тижнів.

Про це повідомив лідер політичної партії "Сила і Честь", тричі голова Комітету з питань розвідки при Президентові України, колишній керівник воєнної розвідки, перший заступник Секретаря РНБО, екс-голова Служби безпеки України генерал - полковник Ігор Смешко.

"Сьогодні епідемія COVID-19 в Україні набирає обертів й, на жаль, маємо усі підстави вважати, що захворюваність буде зростати за експоненціальною моделлю, якій притаманне миттєве різке зростання кількості інфікованих.

В результаті носіями вірусу стануть у більшості ті люди, які не виїжджали за межі України. Зокрема, саме такий сценарій ми бачимо в Італії, Іспанії та Великобританії. Наша медична система не готова адекватно зреагувати на такий виклик й навіть сплеск волонтерства й благодійності не врятує ситуацію.

Єдиний вихід – вже зараз планувати і готуватись до широкого залучення ресурсів Збройних сил України, Нацгвардії і Служби безпеки України для протидії коронавірусу.

Судячи з динаміки захворюваності, це може відбутися протягом 1-2 тижнів", - заявив Ігор Смешко.

За його словами, країни, що перейшли в фазу експонентного зростання кількості хворих, активують свої мілітарні можливості.

"У Швеції збройні сили почали розгортати військово-польові госпіталі для прийому хворих, яких щодня ставатиме все більше. В Іспанії армія вже давно стала частиною протиепідеміологічних сил – вона патрулює вулиці, слідкує за дотриманням карантину та допомагає в логістиці. У Франції не лише розгорнули військово-польовий госпіталь в Мюлузі, але й оголосили військову операцію по боротьбі з коронавірусом.

В Ізраїлі, де військові традиційно грають потужну роль в забезпеченні країни, вони допомагають медикам швидкої допомоги та займаються локалізацією осередків епідемії", - наголосив лідер політичної партії "Сила і Честь".

За його словами, сьогодні у влади є можливості посилити залученість армії та інших збройних формувань в боротьбі з COVID-19.

"Наразі необхідна негайна інвентаризація усіх наявних ресурсів ЗСУ, Нацгвардії та СБУ, які можуть бути застосовані в протидії епідемії, особливо засобів захисту, військово-польових шпиталів та обладнання для них.

Також необхідно перевірити здатність системи територіальної оборони до активації в рамках боротьби з коронавірусом. Все це треба здійснити буквально за кілька днів, адже часу катастрофічно мало. Й за ці кілька днів спільно з Міноборони, Генштабом, МВС та СБУ апарат РНБО має напрацювати план задіяння збройних формувань в протиепідеміологічних заходах. На жаль, ситуація така, що рано чи пізно це доведеться робити й тому військову інфраструктуру слід завчасно підготувати до цього. Окрім міністерства оборони інших резервів в країні і для боротьби з цією проблемою, немає. Тому і увага до нього з боку уряду і РНБО має стати першочерговою" - переконаний Ігор Смешко.