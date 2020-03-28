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28 березня 2020, субота, 16:47 309
Політика 2020-03-28T17:05:14+02:00
Українські Новини
Криклій, Уманський і Ємець найближчим часом можуть залишити Кабмін, - ЗМІ

Криклій, Уманський і Ємець найближчим часом можуть залишити Кабмін, - ЗМІ

Ярина Вацяк
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, міністр фінансів Ігор Уманський і міністр інфраструктури Владислав Криклій можуть найближчим часом залишити уряд. Про це пише Апостроф з посиланням на свої джерела.

Видання нагадало, що Ілля Ємець нібито мав написати заяву на звільнення за власним бажанням, при цьому на його місце вже нібито узгоджений ексглава Одеської обладміністрації Максим Степанов. Ключове питання до нього - "це занадто швидкі темпи повернення тіньових схем закупівель ліків, про які говорили громадські активісти". "Крім того, йому також планували поставити мляву невиразну роботу з підготовки країни до піку епідемії коронавірусу", - зазначають журналісти.

Однією з версій причин майбутньої відставки Ігоря Уманського може виявитися скорочення витрат на "велике будівництво", яке заплановане в змінах до бюджету на 2020 рік. Крім того, Уманський може поплатитися кріслом за бажання відновити на дорожньому будівництві старі схеми, пише видання. Зокрема, за його даними, в 2014-2015 році саме Уманський, який займав тоді пост першого заступника міністра фінансів нібито разом з першим заступником голови "Укравтодору" Євгеном Барахом організував схему збору певної частини виділяються з бюджету грошей на дорожнє будівництво.

Від Мінфіну в ній, за даними джерел, також був задіяний Олег Мельник, який потім був "переведений" в "Укравтодор" директором департаменту фінансів. Мельника Уманський в березні 2020 року призначила своїм заступником. Сьогодні дорожники стверджують, що вже почали отримувати натяки про необхідність знову сплачувати цей корупційний "податок" за право працювати в галузі і отримувати гроші за вже зроблені роботи.

Що стосується міністра інфраструктури Криклій, серед претензій до нього - небажання або нездатність побороти корупцію в "Укртрансбезпеці", розростання схем тіньової оренди в морських портах, побори з моряків, які стягує Адміністрація морського і річкового транспорту, відсутність будь-яких істотних зрушень в питанні реформування "Укрзалізниці".

В останні кілька днів Криклій став ще й фігурантом декількох скандалів. По-перше, журналісти виявили так званий "тіньовий офіс" міністерства інфраструктури на Рильському провулку, з якого, як виявилося, відбувається управління всіма тіньовими потоками в галузі. Керує офісом, за даними ЗМІ, хтось юрист Павло Шевченко, близький соратник Криклія.

По-друге, народний депутат Олександр Дубинський оприлюднив повістку про виклик Криклія на допит у скандальній справі про незаконну сертифікації іномарок. Згідно з фабулою справи, імпортери, будучи в можливу змову з співробітниками Сервісних центрів МВС (Криклій очолював Головний СЦ до призначення в міністерство) організували незаконну сертифікацію і реєстрацію кількох тисяч мексиканських Volkswagen Golf після "дізельгейта" в США. Партнером в цій схемі у Криклія, за словами Дубинського, був все той же Павло Шевченко.

За інформацією з оточення міністра, уникнути відставки він збирається завдяки близьким зв'язкам з главою фракції "Слуга народу" в парламенті Давидом Арахамією.

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