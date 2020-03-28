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28 березня 2020, субота, 15:22 259
Судова влада 2020-03-28T17:15:02+02:00
Українські Новини
В Одесі на хабарі 25 тисяч доларів затриманий підлеглий Максима Вихоря, - ЗМІ

В Одесі на хабарі 25 тисяч доларів затриманий підлеглий Максима Вихоря, - ЗМІ

Ярина Вацяк
Долари (ілюстрація)
Долари (ілюстрація)

26 березня при отриманні хабара в сумі 25 тисяч доларів був затриманий один з одеських прокурорів. Про це повідомила пресслужба Департамента стратегічних розслідувань Нацполіції України.

За даними видання "Известия" затриманим є прокурор Одеської місцевої прокуратури №1 Денис Толпиго, пише "Апостроф".

Операція проводилася співробітниками Обласного управління спеціальних розслідувань та слідчими Державного бюро розслідувань при процесуальному керівництві генеральної інспекції Офісу генпрокурора.

Згідно з даними слідства, Толпиго вимагав гроші за перекваліфікацію кримінального провадження, а саме, зміна частини статті КК, що дозволило б підозрюваному отримати більш м'яке покарання.

Жожної реакції від керівництва Обласної прокуратури на даний інцидент не було, головний прокурор області Максим Вихор ніяк не коментує затримання одного зі своїх підлеглих.

Видання зазначає, що раніше одеські громадські активісти і блогери не раз піднімали проблему корумпованості прокурорської вертикалі в регіоні. Зокрема, вказуючи на те, що хабарництво "кришує" саме начальник обласної прокуратури разом зі своєю командою.

 

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