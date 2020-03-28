Бойко розповів, як уряд знизив зарплату інфекціоністів в зоні епідемії

"Опозиційна платформа – За життя" готова взяти відповідальність за боротьбу з епідемією і виведення України з кризи.

Про це 27 березня в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" заявив співголова Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко, повідомляє пресслужба партії.

"Зараз важливо, щоб кожне рішення уряду було продуманим і зваженим. Адже жорсткий карантин - це тільки проміжний метод для підготовки країни до епідемії і вжиття необхідних заходів", - підкреслив співголова фракції опозиціонерів.

"Попередній уряд угробив медицину, і зараз важливо не наробити нових дурниць. Сьогодні лікарі - на передовій боротьби з коронавірусом, але, замість захисту та підтримки, їх позбавили доплат. Наведу приклад, як не можна робити. Приїжджаю в Луганську область, в опорну лікарню по області. Уже привезли їм двох хворих. Ми доставили в лікарню все необхідне для захисту і роботи лікарів. А лікарі кажуть мені: а навіщо ви з нас зняли доплату? Виявляється, уряд вставив у закон 200% від зарплати інфекціоністів у зоні епідемії, а у них сьогодні діє наказ Мінсоцполітики від 2003 року, за яким вони отримували 300% надбавки до своїх окладів. Таких явних дурниць бути не повинно!" - акцентував Юрій Бойко.

https://www.youtube.com/watch?v=aZJSXKRMbLA" frameborder="0" allowfullscreen>

Він зазначив, що це абсурдне рішення "Опозиційна платформа - за життя" вже виправила у своєму Антикризовому плані.

"План досить чіткий і зрозумілий. У ньому 4 частини. Перша - підтримка медицини, де ми пропонуємо, у тому числі, встановити обов'язкову доплату 300% від зарплати медичним працівникам, задіяним у боротьбі з епідемією коронавірусної хвороби; друга - це наповнення бюджету, реструктуризація заборгованостей, третя - підтримка підприємств бізнесу, четверта - соціальний захист людей. Ми знаємо, як країні пройти цей непростий період і готові взяти на себе відповідальність за виведення України з кризи", - підкреслив співголова "Опозиційної платформи - за життя".