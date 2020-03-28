підписатися на розсилку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
28 березня 2020, субота, 14:35 33
Верховна Рада і партії 2020-03-28T17:00:02+02:00
Українські Новини
Бойко розповів, як уряд знизив зарплату інфекціоністів в зоні епідемії

Бойко розповів, як уряд знизив зарплату інфекціоністів в зоні епідемії

Ярина Вацяк
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua/
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua/

"Опозиційна платформа – За життя" готова взяти відповідальність за боротьбу з епідемією і виведення України з кризи.

Про це 27 березня в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" заявив співголова Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко, повідомляє пресслужба партії.

"Зараз важливо, щоб кожне рішення уряду було продуманим і зваженим. Адже жорсткий карантин - це тільки проміжний метод для підготовки країни до епідемії і вжиття необхідних заходів", - підкреслив співголова фракції опозиціонерів.

"Попередній уряд угробив медицину, і зараз важливо не наробити нових дурниць. Сьогодні лікарі - на передовій боротьби з коронавірусом, але, замість захисту та підтримки, їх позбавили доплат. Наведу приклад, як не можна робити. Приїжджаю в Луганську область, в опорну лікарню по області. Уже привезли їм двох хворих. Ми доставили в лікарню все необхідне для захисту і роботи лікарів. А лікарі кажуть мені: а навіщо ви з нас зняли доплату? Виявляється, уряд вставив у закон 200% від зарплати інфекціоністів у зоні епідемії, а у них сьогодні діє наказ Мінсоцполітики від 2003 року, за яким вони отримували 300% надбавки до своїх окладів. Таких явних дурниць бути не повинно!" - акцентував Юрій Бойко.

Він зазначив, що це абсурдне рішення "Опозиційна платформа - за життя" вже виправила у своєму Антикризовому плані.

"План досить чіткий і зрозумілий. У ньому 4 частини. Перша - підтримка медицини, де ми пропонуємо, у тому числі, встановити обов'язкову доплату 300% від зарплати медичним працівникам, задіяним у боротьбі з епідемією коронавірусної хвороби; друга - це наповнення бюджету, реструктуризація заборгованостей, третя - підтримка підприємств бізнесу, четверта - соціальний захист людей. Ми знаємо, як країні пройти цей непростий період і готові взяти на себе відповідальність за виведення України з кризи", - підкреслив співголова "Опозиційної платформи - за життя".

Більше новин про:

В Україні кількість смертей від Covid-19 зросла до 8, інфіковано 311 осіб
Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві ЗСУ
Новини
Криклій, Уманський і Ємець найближчим часом можуть залишити Кабмін, - ЗМІ 16:47
У Тернопільській області у 21 медпрацівника виявили коронавірус 16:05
В Одесі на хабарі 25 тисяч доларів затриманий підлеглий Максима Вихоря, - ЗМІ 15:22
Аваков закликав не боятися перевороту: ми його переможемо на користь народу 15:17
Бойко розповів, як уряд знизив зарплату інфекціоністів в зоні епідемії 14:35
більше новин
"Нова пошта" передала 2-у партію медобладнання та засобів індивідуального захисту лікарнях Полтави 19:00
Ярославський дав пораду Кличку: немає VIP-клієнтів - не потрібні VIP-палати 00:35
МОЗ назвав категорію людей, які найчастіше хворіють на коронавірус. І це не пенсіонери 11:11
Експерти розповіли, чому мережі АТБ, Сільпо, Billa та Еко-Маркет підвищують ціни 17:26
Одеська область провалює підготовку до епідемії коронавірусу через опір влади, – Ставніцер 21:05
більше новин
МОЗ назвав категорію людей, які найчастіше хворіють на коронавірус. І це не пенсіонери 11:11
Фінансування МВС Кабмін хоче збільшити на 9 млрд гривень 20:34
Коронавірус. Фото: pixabay
Від коронавірусу загинули вже 24 тис. осіб. Дані на 27 березня 08:22
Через карантин "Книжковий Арсенал" змінив дати фестивалю 21:02
В ОНМедУ прокоментували обшуки: Прокуратура діє в інтересах Дубініної та фейкової Наглядової ради 13:56 Документ
більше новин
У Києві вже 74 хворих на коронавірус. За добу зафіксували 19 нових випадків
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok