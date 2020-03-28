Наєв знову став командувачем ООС

Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Операції Об'єднаних сил (ООС) заступника начальника Генерального штабу Збройних сил Сергія Наєва, який вже обіймав цю посаду, замість Володимира Кравченка.

Про це йдеться в указі №127 від 27 березня, передають Українські Новини.

"Призначити Наєва Сергія Івановича командувачем об'єднаних сил Збройних Сил України", - йдеться в ньому.

Наєву 49 років, він військовий, генерал-лейтенант, у ВСУ з 1993 року.

У 2014 році Наєв брав участь у боях за Донецький аеропорт.

З 2015 по 2017 роки був командувачем оперативного командування "Схід".

Також з березня 2018 по травень 2019 вже обіймав посаду командувача ООС після переформатування антитерористичної операції.

Як повідомляли Українські Новини, Сергій Наєв раніше заявляв, що українська армія не відрізняється від армій країн Організації північноатлантичного договору (НАТО). У 2018 Наєв заявляв, що Об'єднані сили мають намір жорстко відповідати на обстріл бойовиків всіма доступними способами.