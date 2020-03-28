підписатися на розсилку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
28 березня 2020, субота, 14:08 18
Силові структури 2020-03-28T14:24:17+02:00
Українські Новини
Наєв знову став командувачем ООС

Наєв знову став командувачем ООС

Ярина Вацяк
Володимир Зеленський, війна на Донбасі, Сергій Наєв, кадрові зміни, командувач ООС
Наївши. Фото: УП
Наївши. Фото: УП

Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Операції Об'єднаних сил (ООС) заступника начальника Генерального штабу Збройних сил Сергія Наєва, який вже обіймав цю посаду, замість Володимира Кравченка.

Про це йдеться в указі №127 від 27 березня, передають Українські Новини.

"Призначити Наєва Сергія Івановича командувачем об'єднаних сил Збройних Сил України", - йдеться в ньому.

Наєву 49 років, він військовий, генерал-лейтенант, у ВСУ з 1993 року.

У 2014 році Наєв брав участь у боях за Донецький аеропорт.

З 2015 по 2017 роки був командувачем оперативного командування "Схід".

Також з березня 2018 по травень 2019 вже обіймав посаду командувача ООС після переформатування антитерористичної операції.

Як повідомляли Українські Новини, Сергій Наєв раніше заявляв, що українська армія не відрізняється від армій країн Організації північноатлантичного договору (НАТО). У 2018 Наєв заявляв, що Об'єднані сили мають намір жорстко відповідати на обстріл бойовиків всіма доступними способами.

Більше новин про: Володимир Зеленський війна на Донбасі Сергій Наєв кадрові зміни командувач ООС

В Україні кількість смертей від Covid-19 зросла до 8, інфіковано 311 осіб
Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві ЗСУ
Новини
Бойко розповів, як уряд знизив зарплату інфекціоністів в зоні епідемії 14:35
Наєв знову став командувачем ООС 14:08
Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві ЗСУ 13:53
Зеленський може зупинити незаконне будівництво ЖК "Подол Град Вінтаж", - Могильний 13:21
Міністр не поїхав на зустріч "групи друзів України в ЄС" у Брюсселі через коронавірус 12:04
більше новин
"Нова пошта" передала 2-у партію медобладнання та засобів індивідуального захисту лікарнях Полтави 19:00
Ярославський дав пораду Кличку: немає VIP-клієнтів - не потрібні VIP-палати 00:35
МОЗ назвав категорію людей, які найчастіше хворіють на коронавірус. І це не пенсіонери 11:11
Експерти розповіли, чому мережі АТБ, Сільпо, Billa та Еко-Маркет підвищують ціни 17:26
Одеська область провалює підготовку до епідемії коронавірусу через опір влади, – Ставніцер 21:05
більше новин
МОЗ назвав категорію людей, які найчастіше хворіють на коронавірус. І це не пенсіонери 11:11
Фінансування МВС Кабмін хоче збільшити на 9 млрд гривень 20:34
Через карантин "Книжковий Арсенал" змінив дати фестивалю 21:02
Коронавірус. Фото: pixabay
Від коронавірусу загинули вже 24 тис. осіб. Дані на 27 березня 08:22
В ОНМедУ прокоментували обшуки: Прокуратура діє в інтересах Дубініної та фейкової Наглядової ради 13:56 Документ
більше новин
У Києві вже 74 хворих на коронавірус. За добу зафіксували 19 нових випадків
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok